В театральном центре «На Страстном» вручены награды лауреатам ежегодного конкурса «Книга года»
Журналисты «Эха Москвы» Алексей Дурново и Евгений Бунтман получили премию «Книга года». Дурново наградили в номинации «Книга и футбол» за книгу «Мяч в игре», Бунтман победил в номинации «Лучшее электронное издание» за курс «Арзамаса» «История русской культуры».
Церемония объявления победителей проходит в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая открылась сегодня на ВДНХ.
В этом году на конкурс поступило свыше 500 изданий из 120 издательств.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.