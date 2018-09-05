Великобритания запросила проведения заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери
Как ожидается, встреча состоится завтра, — сказала британский постпред при ООН Карен Пирс. По ее словам, Лондон намерен сообщить членам совета новую информацию. В правительстве Британии сегодня объявили, что в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое россиян, сотрудников военной разведки. Их имена (Александр Петров и Руслан Боширов) вполне могут оказаться вымышленными, — не исключают в полиции. Однако их паспорта были подлинными, — подчеркнули там.
«Дело Скрипалей» имеет российские корни, но неизвестно, связаны ли они с правящей верхушкой. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал член совета директоров газеты «Ведомости», медиаменеджер Демьян Кудрявцев.
Вряд ли отравление Скрипалей является провокацией, потому что неочевидна политическая выгода от подобного акта, считает Демьян Кудрявцев.
Комментарии12
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alien_3 05 сентября 2018 | 22:08
Эболы на них нет. Ведь по дружески, быстродействующим в этот раз
minerr 05 сентября 2018 | 22:12
alien_3: Скрипали подержались за ручку двери и через 6 часов потеряли сознание на скамейке. считаешь 6 часов - это быстродействующий?
edyunia 05 сентября 2018 | 22:17
minerr: \\считаешь 6 часов - это быстродействующий?\\
Ты лучше подумай через какое времья это отразится на твоей zaднице.
minerr 05 сентября 2018 | 22:21
edyunia: Дуняша, блондинка поди? Если не поняла о чем речь, то переспроси, объясню как блондинке.
zurich_106 05 сентября 2018 | 22:24
minerr: Смотри как бы канадской разведке объяснять не пришлось свою излишнюю щепетильность в этом вопросе.
minerr 05 сентября 2018 | 22:27
zurich_106: Тебе скинуть адресок CSIS или сам найдешь? Интересно, анонимку будешь писать? У тебя ведь, поди, еще от дедов в генах заложено на анонимки.
zurich_106 05 сентября 2018 | 22:29
minerr: Канада входит в биртанское содружество, выпнут пинком под зад из страны в 24 часа, а здесь тебе только на фабрику к повару дорога и то там лимит превышен.
zurich_106 05 сентября 2018 | 22:32
minerr: Про дедов с анонимками это у тебя по Фрейду вылетело, нервишки шалят. Мой дед сам от НКВДшников натерпелся из-за таких как ты ватных педерастов.
edyunia 05 сентября 2018 | 22:30
zurich_106: \\Смотри как бы канадской разведке\\
Помилуйте, какие разведки, кому этот дурак нужен. Его скормит своим свиньям его же начальство.
yakov_mandelshtam 05 сентября 2018 | 22:15
Как были солочи - так и остались !!!
nanarovsky 05 сентября 2018 | 22:19
....что в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое россиян, сотрудников военной разведки.
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Щас наверно какой нибудь Александр Петров ох..ел узнав что он в военной разведке. А вот не надо было летать в Англию именно в те дни когда "травили" Скрипалей да ещё рейсом Аэрофлота Москва-Лондон.
beregov_net 05 сентября 2018 | 22:29
nanarovsky: А зачем русскому человеку летать в Лондон , что он там забыл в проклятой гейропе ?