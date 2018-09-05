В Нью-Йорке госпитализировали 10 человек, прилетевших рейсом из Дубая

Ранее сообщалось, что во время полета около 100 пассажиров почувствовали недомогание, из-за чего самолет по прибытии в аэропорт поместили в карантин.

Пассажиров самолета авиакомпании Emirates в аэропорту имени Джона Кеннеди уже ожидали сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний. Медики в течение нескольких часов проверяли всех, кто находился на борту. Пилот еще во время полета сообщил наземным службам, что у двоих пассажиров поднялась очень высокая температура, еще у нескольких десятков человек начался приступ кашля. Признаки заболевания медики обнаружили у 19 пассажиров, но в больницу отвезли лишь половину из них, остальные от госпитализации отказались, сообщили в авиакомпании.

До сих пор неизвестно, что именно могло спровоцировать ухудшение состояния здоровья пассажиров. По информации пресс-секретаря мэра Нью-Йорка, симптомы указывают на острое респираторное заболевание. Ранее в своем Твиттере он сообщал, что причиной недомогания людей мог стать грипп – вирус мог попасть на борт во время остановки в городе Мекка в Саудовской Аравии, где сейчас наблюдается эпидемия этого заболевания.

На борту самолета, прибывшего из Дубая в Нью-Йорк, находилось более 500 человек.

В головном офисе Emirates американским властям сообщили, что плохое самочувствие пассажиров могло спровоцировать пищевое отравление.