Шлосберг: Полиция провела осмотр в офисе псковского «Яблока» из-за предвыборных листовок

Полиция провела осмотр в офисе псковского «Яблока» из-за предвыборных листовок, напечатанных с соблюдением закона. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер местного отделения «Яблока», депутат Лев Шлосберг.

«К нам в гости пришла полиция после 6 часов вечера, по доносу одного из кандидатов на должность губернатора Псковской области Сергея Кулакова, выдвинутого «Партией пенсионеров», — рассказал Л.Шлосберг. По его словам, избирком Псковской области признал «незаконным агитационным печатным материалом листовку», где говорится, что «нам предстоят выборы без выбора», и ни один из кандидатов на должность губернатора Псковской области «не может быть нами поддержан, потому что не отражаются интересы гражданского общества».

В частности, сказал Л.Шлосберг, речь идет о призыве избирателей прийти на выборы, чтобы избежать недобросовестного использования бюллетеней, а также проголосовать против всех кандидатов. «Мы рекомендуем поставить крест на каждом из кандидатов в губернаторы, таким образом бюллетень становится недействительным, но он учитывается», — пояснил лидер местного отделения «Яблока». Он подчеркнул, что такая форма голосования законна.

Л.Шлосберг добавил, что за действиями С.Кулакова стоит «Единая Россия». «Кулаков по своей инициативе такого не написал бы. Это один из кандидатов-спойлеров, их несколько здесь на выборах в губернаторы Псковской области. Все документы ему пишут люди в штабе партии «Единая Россия», — отметил он.

Л.Шлосберг объяснил визит полиции тем, что партия власти испытывает страх перед высоким уровнем общественного недовольства, «поэтому она решила объявить листовку незаконной».