Несколько журналистов стали жертвами теракта в Кабуле

В частности, сообщается о том, что погибли корреспондент и оператор местного телеканала TOLOnews. Еще четверо репортеров были ранены.

Взрыв прогремел в спортивном клубе во время соревнований. Также был взорван автомобиль, который находился вблизи клуба. Число погибших превысило 20 человек, 70 получили ранения. Пока никто из местных группировок не взял на себя ответственность за это нападение.