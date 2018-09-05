Совет безопасности России готовит ответ на новые санкции со стороны США
Для этого он собрал с российских министерств и госкомпаний предложения по защите экономики от действий Вашингтона, — пишет РБК. Среди инициатив, которые фигурируют в документах, есть предложение включить в договоры с другими государствами пункт о недопустимости использования норм американского права, — рассказал источник газеты. Среди других идей приоритетные закупки тех технологий, которые пока еще не попали под санкции и формированное развитие проектов в области дорожно-транспортной инфраструктуры для того, чтобы обеспечить стабильный внутренний спрос на товары, которые невозможно будет поставлять за рубеж.
Комментарии35
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
master_superanalitik 05 сентября 2018 | 21:37
Так как русский народ - это народ-победитель, то у этого народа есть право и обязанность защищать свою Родину. При чем защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, вероотступники, педики, проститутки, продажные журналисты, зоофилы, атеисты, сектанты, либерторианцы, некрофилы, русофобы и прочая шушера. Но даже если эти бессовестные люди и засранцы не захотят защищать интересы любимой Родины, то это не беда. Им будет предоставлена возможность защищать любимую Родину в штрафной роте. Но у многих русофобов на этот случай куплены медицинские справки о состоянии здоровья и якобы невозможности служить в Российской Армии, так как они мочатся в штаны или у них фальшивая грыжа с геморроем. В этом случае таким товарищам которые нам вовсе не товарищи должны быть предоставлены персональные джихад-автомобили с дистанционным управлением, чтобы эти автомобили можно было взорвать на позициях противника вместе с их содержимым. Поэтому словам о миролюбии США и НАТО в целом в Сирии или еще где мы не верим! Наш джихад-автомобиль находится на запасном пути. Лучшее средство от геморроя - это джихад-автомобиль. Провокации в Сирии не пройдут. С каждой провокацией Россия становится сильнее и мудрее. У нас есть только два пути: или мы всем дадим просраться, или сами обсеримся. Я выбираю первый путь. А вы?
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 21:47
master_superanalitik:
а Вы, как обычно в заградотряде?
на этой войне все будет по-другому.
портянок будут гнать их же портянками
pmasel 05 сентября 2018 | 21:51
По итогам первого квартала в наиболее популярные у россиян офшоры утекло 17,2 млрд долларов - в 6,3 раза больше, чем за предыдущие три месяца. Такие данные представил в среду ЦБ в отчете о прямых инвестициях из РФ за рубеж.
В пересчете на рубли выведенная сумма - 980,4 млрд рублей - эквивалента 4,3% российского ВВП за первый квартал, который Минфин оценил в 22,35 трлн рублей. Она равна половине нефтегазовых доходов бюджета (1,85 трлн рублей), в 1,4 раза превышает расходы казны на пенсии (690 млрд рублей).
danko1 05 сентября 2018 | 21:54
Что эти воры во власти могут, развалив экономику России и достигнув небывалого отставания в науке и технологиях?
Только в очередной раз Воронеж бомбить.
С мафиозной и преступной бандой в Мире дел уже не желают иметь.
gordy 05 сентября 2018 | 22:26
"Среди других идей приоритетные закупки тех технологий, которые пока еще не попали под санкции..."
Без раэбора?
"...и формированное развитие проектов в области дорожно-транспортной инфраструктуры для того, чтобы обеспечить стабильный внутренний спрос на товары, которые невозможно будет поставлять за рубеж."
Здравствуй, сырный продукт, привет, молочный напиток?
master_superanalitik 05 сентября 2018 | 21:59
rabin_tagor:
Здесь я с Вами частично соглашусь. Если у поляков и других засранцев хватило ума поссорить русских и украинцев, то у нас тоже хватит ума заставить свидомитов воевать с ляхами. Причем в этой будущей войне Россия должна желать победы обеим сторонам.
Следующим шагом будет освоение крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Империи, но не силами своего народа, а с помощью русофобов с Дикого Запада. Все они должны поработать на благо России и своим трудом возместить ущерб, нанесенный Российской Империи.
beregov_net 05 сентября 2018 | 22:17
master_superanalitik: это поляки и "другие засранцы" аннексировали Крым и заслали в Донбасс вооружённых Мотороллу и Гиви ?
master_superanalitik 05 сентября 2018 | 22:22
beregov_net:
Крым и Донбасс были ответом на незаконный вооруженный переворот майданутых. Мы никуда не торопимся, подождем сколько надо. Киев мы вернем хотя бы потому, что через Киев мы получили нашу Православную веру из Константинополя. Мы не позволим бандеровским греко-католикам и другим сектантам захватывать территорию Православной цивилизации.
zurich_106 05 сентября 2018 | 22:21
Каков может быть ответ в клептократии, здесь все сводится к еще большему воровству и выводу заграницу бюджетных денегу, через кошельков олигархов в тот же Лондон и штаты, на запад, туда где находятся мировые финансовые центры. .
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 22:29
master_superanalitik: думаю, русофилы из Поднебесной освоют богатства Сибири и особенно Дальнего Востока.
petrovich_spb 05 сентября 2018 | 21:48
master_superanalitik:
А Родина для вас, руководителей штрафных рот, это явно Путин.
uhovostro 05 сентября 2018 | 21:50
master_superanalitik: А закусывать не пробовал?..
eniro 05 сентября 2018 | 21:58
master_superanalitik: «Браво! Браво, капитано!»(с)
aleksandr39 05 сентября 2018 | 21:58
master_superanalitik: У России есть только два пути ,это рост тарифов ЖКХ ,и ежедневное подорожание бензина и продуктов для народа .УРА !!!!
hiryrg 05 сентября 2018 | 22:03
master_superanalitik: Прочитал с трудом твою ахинею с дистанционным управлением. Сам то хоть веришь в свою ахинею от средства геморроя?
master_superanalitik 05 сентября 2018 | 22:10
hiryrg:
Разумеется. Россия уже изучила опыт Первой Мировой войны, когда в огне этой войны погибли истинные патриоты, и когда настал 1917 год, то некому стало защитить государя-императора и его семью, да и саму Россию. А потому таких ошибок допускать нельзя. Первыми должны умереть либералы, гомики, правозащитники, вероотступники, педики, проститутки, продажные журналисты, зоофилы, атеисты, сектанты, либерторианцы, некрофилы, русофобы и прочая шушера. И только потом патриоты. Я лично попрошусь в заградительный отряд пулеметчиком и у меня рука не дрогнет если в прицел пулемета я увижу засранца, желающего поражения России в любой войне с любым противником.
hiryrg 05 сентября 2018 | 22:05
master_superanalitik: Твой первый путь - попрошайка у метро, родной сколько в день получаешь, пьяная кепка?
beregov_net 05 сентября 2018 | 22:19
master_superanalitik: На вашу родину никто не нападает и не собирается нападать , от вас наоборот санкциями отгораживаются , не хотят иметь с вами дело . Ты собрался воевать с американцами потому что они не хротят давать кредиты и не хотят продавать свои технологии ? Ты буйно помешанный
master_superanalitik 05 сентября 2018 | 22:28
beregov_net:
Нет это ты буйно помешанный, так как оболванен Западной пропагандой. Это НАТО приближается к нам, а не мы к НАТО. Также подходили к нашим границам Наполеон и Гитлер. Мы этого не допустим. Нам товарищ Сталин завещал бить врагов на чужой территории и малой кровью. Что сейчас Путин и правильно делает. Если вы хотите делать деньги на русофобии - то мы идем к вам!
nitsahon 05 сентября 2018 | 21:38
так очередной неадекватный и невразумительный ответ... СФ хочет вести Россию к дальнейшей изоляции от цивилизованного мира?
askol2016 05 сентября 2018 | 21:41
Самое большее, чем могут ответить путинские чиновники на санкции, это повернуться спиной к Западу и спустить штаны
aleksandr39 05 сентября 2018 | 21:42
Что ,опять бензин подорожает в России ?
cromwel 05 сентября 2018 | 21:42
Трендец Америке! От этого удара им уже не оправиться....
ihor_syvoryj 05 сентября 2018 | 21:42
"Наша мстя будет страшной!" (С)
lisitsa1962 05 сентября 2018 | 21:43
Среди других идей приоритетные закупки тех технологий, которые пока еще не попали под санкции
----
Вот это ответ :))))
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 21:49
lisitsa1962: срочно закупить аппарат, который повидло в пирожки засовывает.
а то ведь так без пирожков останемся
master_superanalitik 05 сентября 2018 | 21:52
lisitsa1962:
В этой игре между Россией и США дело вовсе не в курсе доллара, а в том кто кого раньше разорит экономически. И в этой ситуации у России появляются дополнительные козыри: наши предки часто заманивали противника в глубь России, тот растягивал свои коммуникации, вынужден был вкладывать деньги в оккупированные русские территории. Так было с шведским королем Карлом XII, Наполеоном, Гитлером. Даже Ленин со своим Брестским миром, когда отдали часть России, смог навредить немцам. Нам следует заставить США кормить всех засранцев из постсоветского пространства. Путин достоин своих предков, он также отдал Дикому Западу чисто русские земли в Грузии, Молдавии, Прибалтике, Украине, Польше, а возможно и Армении и тем самым растянул коммуникации противника, заставил этого противника кормить страны-нахлебники во главе с Украиной. И уже сейчас страны дикого Запада уже вынуждены считать копейки, в том числе и США. В этой ситуации очень важна помощь Россие со стороны Украины. Именно хохлы-свидомиты должны вцепиться мертвой хваткой в страны Дикого Запада и заставить их давать гроши на пропитание цэевропейцам. Причем цэевропецы должны вести себя как настоящие паразиты, как пиявки на теле пролетариата, должны вцепиться в глотку Европе и США и сказать им: вы волчары позорные, сбили нас спонталыку, рассорили с нашими русскими братьями, а потому платите гроши, и хорошие гроши. Украине помощь со стороны Запада должна быть во много раз больше нежели засранцам из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Запад должен понять, что у свидомитов даже дерьмо лучше чем у засранцев из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Где гроши для Украины, бессовестные люди и засранцы с Дикого Запада?
lisitsa1962 05 сентября 2018 | 22:14
master_superanalitik: Кацапенятко, проходите мимо, не засоряйте своим набором несвязных кириллических символов страницу. И не теряйте время, я вам отвечать больше не собираюсь
tanyaya 05 сентября 2018 | 21:59
lisitsa1962: А мне больше понравился пункт насчет "формированного" развития дорог. Это ж как постаралась Америка, чтобы они вдруг решили исключительно в отместку ей оторвать рыла от воровства и начать строить дороги в России?
holic 05 сентября 2018 | 22:05
tanyaya: ЭЭэээ. Вы не поняли... Не "от воровства", а для оного... На чем еще можно столько скоммуниздить, как не на подрядах на дорожное строительство?
eduard53 05 сентября 2018 | 21:49
Небось, и закрытые пункты их протокола имеются (как в пакте Молотова-Риббентропа),
типа - назло всем опрыскать ещё кого-нить ядрёным парфюмом ...
donnarosadalvadores 05 сентября 2018 | 21:50
Интересно, сколько процентов из собравшихся, хотят задушить крысеныша собственными руками))?
shalunok 05 сентября 2018 | 21:55
\\и формированное развитие проектов в области дорожно-транспортной инфраструктуры\\
В ответ на санкции мы построим мост на Сахалин и скоростную дорогу в Чечне... и все (кто надо) будут в шоколаде.
zhrv 05 сентября 2018 | 22:05
Первым ответом должен оказаться - отказ членов совета от американских: хавчика, товаров и недвижимости!
gelont 05 сентября 2018 | 22:13
Покупка технологий , которые еще не попали под санкции . В первую очередь успеть купить технологию строительства пирамид , технологию прокорма толпы 5 рыбами , превращение воды в вино и т.д. и т.п.