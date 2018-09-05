Совет безопасности России готовит ответ на новые санкции со стороны США

Для этого он собрал с российских министерств и госкомпаний предложения по защите экономики от действий Вашингтона, — пишет РБК. Среди инициатив, которые фигурируют в документах, есть предложение включить в договоры с другими государствами пункт о недопустимости использования норм американского права, — рассказал источник газеты. Среди других идей приоритетные закупки тех технологий, которые пока еще не попали под санкции и формированное развитие проектов в области дорожно-транспортной инфраструктуры для того, чтобы обеспечить стабильный внутренний спрос на товары, которые невозможно будет поставлять за рубеж.