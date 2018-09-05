В Петербурге в 5,5 годам приговорен бывший высокопоставленный сотрудник «Спецстроя»

Александр Шашкин признан виновным по делу о получении многомиллионных взяток от коммерсантов. Он должен будет заплатить штраф 40 миллионов рублей. Контракты, которые фигурировали в деле, связаны с поставками оборудования и выполнением работ на объекте в городе Мирный. По данным следствия, речь идет о подкупе на 52 миллиона рублей.