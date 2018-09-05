Правоохранительные органы начали задерживать глав штабов Навального в разных городах
На эти выходные сторонники политика планируют провести в российских городах акции против повышения пенсионного возраста. Сообщается о том, что полиция задержала сотрудницу штаба Навального в Краснодаре. В Новосибирске у сторонников политика прошел обыск. В Кемерове еще утром задержали координатора штаба Стаса Калиниченко и пока, как сообщается, его удерживают в отделе полиции. Кроме того, сообщается о задержании координатора штаба в Нижнем Новгороде.
Не во всех городах протестные акции в это воскресенье удалось согласовать.
Комментарии9
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jrec 05 сентября 2018 | 21:37
это ж демократия...
kir_pich_101 05 сентября 2018 | 21:38
Очкуют Кремлядские жители.
stebinmaku 05 сентября 2018 | 21:43
"Огонь по штабам!"
glebbalbesov 05 сентября 2018 | 21:55
... Начали задерживать штабов...??? Веня, ты кого набрал?
ipaul 05 сентября 2018 | 21:58
А смысл в этом какой? Все кому это нужно - уже знают и выйдут сами без всяких координаторов. Если хотят запугать... то уже поздно, не тот случай. Это им не школота, а взрослые люди и речь идёт о выживании... Так что до 9-го
leonidkluev 05 сентября 2018 | 22:00
Везде пишут и говорят что за Навального и процента не набереться и что тогда так бояться. Правда один раз проверили на выборах мера Москвы, больше 30% проголосовало за Навального теперь и писаются во главе с путиным, тот даже имя боиться произнести. Сегодня поди и 50% набрал Навальный на выборах президента.
sitkevich59 05 сентября 2018 | 22:05
Ещё раз: согласно Конституции народ НЕ ОБЯЗАН СОГЛАСОВЫВАТЬ СВОИ ПРОТЕСТЫ ВЛАСТИ!
alis_kirs 05 сентября 2018 | 22:11
Дебилушки-либерастушки! Ну какая "боязнь власти"? Перед кем??? Боялись бы - Лёша Навальный давно бы сидел по полной! Благо, есть за что... Просто, когда дебилушки, повёдшиеся на сказки Наврального пойдут "буйствовать" тогда, когда это запрещено Законом - окажутся в КПЗ они, а не те, кого потом можно будет разрекламировать на Запада, как "жертв режима"!
А тех, кто не понимает, что Навральный простой "стяжатель славы и блага" для себя, любимого, и пойдут на политические митинги в день безмолвия - не жалко! Лёша жалеет только своих детей. Чужих не жалко!!!
gelont 05 сентября 2018 | 22:25
Коньки бздиловатые - надёжа и опора режима . Сначала творят непотребное , а когда люди начинают возмущаться , пытаются заткнуть рот . Уроки 1905 - го не пошли впрок . У колосса - современной россии , глиняные ноги покрыты трещинами , но верхушка планомерно добавляет новые , своими действиями и отношением к людям . Все знают , что будет с колоссом на глиняных ногах ?