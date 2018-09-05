Правоохранительные органы начали задерживать глав штабов Навального в разных городах

На эти выходные сторонники политика планируют провести в российских городах акции против повышения пенсионного возраста. Сообщается о том, что полиция задержала сотрудницу штаба Навального в Краснодаре. В Новосибирске у сторонников политика прошел обыск. В Кемерове еще утром задержали координатора штаба Стаса Калиниченко и пока, как сообщается, его удерживают в отделе полиции. Кроме того, сообщается о задержании координатора штаба в Нижнем Новгороде.

Не во всех городах протестные акции в это воскресенье удалось согласовать.