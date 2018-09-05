Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в Японии
Подземные толчки произошли в 112-ти километрах к юго-востоку от Саппоро. Пока других подробностей не приводится.
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Подземные толчки произошли в 112-ти километрах к юго-востоку от Саппоро. Пока других подробностей не приводится.
Комментарии2
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alis_kirs 05 сентября 2018 | 22:01
===Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано в Японии.===
Это, хайли лайкли, точно русские. Срочно ввести против России очередные санкции!!!
drgonish 05 сентября 2018 | 22:25
alis_kirs:
[Срочно ввести против России очередные санкции!!!]
Народ, который пережил 90е, каким-то сраными санкциями не напугать.