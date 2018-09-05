Бывшие топ-менеджеры банка «Открытие» добровольно вернули 840 миллионов рублей

Эти деньги они получили в виде бонусов перед санацией банка. Сейчас кредитное учреждение ведет переговоры о возврате оставшихся 578-ми миллионов, — сообщил глава «Открытия» Михаил Задорнов. Он не исключил, что банк может обратиться в суд, чтобы взыскать эти средства.

Ранее финансовая компания «Открытие» подала иски к 9-ти топ-менеджерам, которые получили бонусы незадолго до санации.