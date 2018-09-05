Бывшие топ-менеджеры банка «Открытие» добровольно вернули 840 миллионов рублей
Эти деньги они получили в виде бонусов перед санацией банка. Сейчас кредитное учреждение ведет переговоры о возврате оставшихся 578-ми миллионов, — сообщил глава «Открытия» Михаил Задорнов. Он не исключил, что банк может обратиться в суд, чтобы взыскать эти средства.
Ранее финансовая компания «Открытие» подала иски к 9-ти топ-менеджерам, которые получили бонусы незадолго до санации.
Комментарии4
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polsan 05 сентября 2018 | 21:08
это ж надо, добровольно вернули больше 12 миллионов долларов! ))
Бедные банкиры могли вернуть только тогда, если другого выхода нет! ! ))
novyrusich 05 сентября 2018 | 21:13
polsan: А другого выхода и не было.
Выплачивать самим себе бонусы зак успешную деятельность банка, когда он находится в предбанкротном состоянии и они об этом знают ... ну как это назвать кроме мошенничества?
Им об этом и сказало новое руководство.
И предупредило о последствиях. Вот они и вернули деньги.
polsan 05 сентября 2018 | 21:15
novyrusich: У меня же в конце предложения восклицательный знак, не вопросительный! :))))
cromwel 05 сентября 2018 | 21:11
Явно не все вернули. А мы асе думаем где деньги пенсионерам набрать. Если друзей пахана потрясти там по более будет