Россия собирается в ближайшее время ознакомить мировое сообщество с историей «дела Скрипалей»

Об этом сообщил российский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что вызванному в британский МИД российскому временному поверенному никаких подробностей об обвиняемых по этому делу не сообщили. Там также усомнились в подлинности фотографий подозреваемых, которые предъявил Лондон.

Как сообщили в британских правоохранительных органах и в правительстве, в покушении в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое сотрудников ГРУ. Были названы их имена (Александр Петров и Руслан Боширов). В полиции говорят, что у них подлинные паспорта, но не исключают, что имена вымышленные.