Россия собирается в ближайшее время ознакомить мировое сообщество с историей «дела Скрипалей»
Об этом сообщил российский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что вызванному в британский МИД российскому временному поверенному никаких подробностей об обвиняемых по этому делу не сообщили. Там также усомнились в подлинности фотографий подозреваемых, которые предъявил Лондон.
Как сообщили в британских правоохранительных органах и в правительстве, в покушении в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое сотрудников ГРУ. Были названы их имена (Александр Петров и Руслан Боширов). В полиции говорят, что у них подлинные паспорта, но не исключают, что имена вымышленные.
Комментарии35
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ura_123 05 сентября 2018 | 21:04
Ожидаем задорной чечётки от Марии 3.?
igorrrpadlowitchs 05 сентября 2018 | 21:08
ura_123: речь маньки начнётся со слов: менты поганые английские дело шьют ну и далее будет по фене ботать!
danko1 05 сентября 2018 | 21:18
igorrrpadlowitchs: А возможно, что не Маша сказки будет рассказывать, а будут сказки дедушки Лаврова.
Ну как и за их враньё и голословный бред стыдно, а другого и не бывает от них, когда они преступления Кремля вынуждены защищать, не имея ничего сказать по существу в реальное оправдание.
seryj_wolk 05 сентября 2018 | 21:21
danko1: Репутация рфии находится на таком низком уровне, что никакие пропагандистские ужимки и прыжки ее не улучшат. Изгои-с!
timber_head 05 сентября 2018 | 21:20
ura_123: "Чикаго" - великолепный мюзикл и фильм. Боюсь, Машка так не умеет :-)
aleks_3310 05 сентября 2018 | 21:58
ura_123: Не провоцируйте, она ещё не успела отдышаться.
bozk 05 сентября 2018 | 21:05
Ознакомьте, только всем похер.
igorkot____1 05 сентября 2018 | 21:05
Это чой то? Ымперия наносит "ответный" удар?
xoxlodupa 05 сентября 2018 | 21:06
igorkot____1: Будет биссер перед свиньями метать !)
kottigr1 05 сентября 2018 | 21:31
xoxlodupa: На внутреннее потребление работать будет что ли ?
igorrrpadlowitchs 05 сентября 2018 | 21:10
igorkot____1: ага "ымперия" из подворотни начнёт отмазки лепить и фуфло толкать!
novyrusich 05 сентября 2018 | 21:08
Очередная истерика российского МИДа закончится выходом Захеровой с цыганочкой.
А что еще может предъявить МИД?
Ну не Лаврова же с гитарой?
edyunia 05 сентября 2018 | 21:14
novyrusich: \\Ну не Лаврова же с гитарой?\\
Ну, не скажите, многие лошаки в душе пегасы.
novirusic 05 сентября 2018 | 22:21
edyunia: А я это и имел в виду, он и на гитаре играет, посредственно, и стихи пишет, посредственные тоже, но с претензией на философичность.
kir_pich_101 05 сентября 2018 | 21:08
Видать сказка в четырех томах от МВД с продолжением и диафильмами.
andrang2 05 сентября 2018 | 21:09
ura_123: Что за Мария-3?
Они по номерам? А кто была первая?
ura_123 05 сентября 2018 | 21:18
andrang2: Мария Захарова ( сокращённо Мария 3),официальный представитель МИД РФ. Известная танцами на лабутенах к месту и не к месту.
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 21:13
хорошо. бриты лгут-лгут-лгут.
предоставлены данные подозреваемых - российских граждан.
почему бы бритов не уличить во вранье? показать этих самых граждан, которые работают в какой-нибудь "Пятерочке" в Верхне-Залупинске.
а в лондон летали на выходные сходить в Британский Музей. а вот кстати их фотки оттуда. а вот их профиль в Одноклассниках.
и все!
Бриты посрамлены, Мэй в слезах уходит в отставку.
Но мы не ищем легких путей, да?
elenaj1959 05 сентября 2018 | 21:55
rabin_tagor: Из "Пятерочки" в Лондон? Ну-ну.
vlabumur 05 сентября 2018 | 21:21
Да знаем мы что они скажут.
."- Эх, ты: я - не я и лошадь не моя! Тюря! А, да ну вас всех к растакой твоей бабушке..."(С)
timber_head 05 сентября 2018 | 21:24
О! Интрига! Сейчас Россия всех разоблачит! Вот не люблю всех этих интернет-словечек, но ничего кроме как "ржу-не-могу" в голову не приходит . Эти "профессионалы" обоср...ись бы, даже если бы у них на руках были 100% доказательства, что Россия не замешана. То что "короля делает свита" - глупость. Свиту делает король. Ну просто потому, что допускать к себе тех, кто умнее, опасно. А когда король глупый и закомплексованный, то свита вообще ниже плинтуса.
abuvgrobu 05 сентября 2018 | 21:26
Подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери — Александр Петров и Руслан Боширов оказались британскими актёрами Полом Коллинсоном и Джеффри Филдсом, а видео с камер наблюдения, на котором они были запечатлены, оказалось кадрами из сериала «KGB Spy», выходившем на британском телевидении в начале 2000-ых годов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook продюсер Майкл Киллиган.
«Друзья, тут вот какое удивительное дело. Это даже смешнее мистера Бина с Боратом. Мать Тереза (очевидно, автор имел ввиду премьер-министра Великобритании Терезу Мэй — ред.) показывает фотографии двух русских, которые снимались в моём сериале почти 20 лет назад, ещё и кадр взяли оттуда. А тут ещё и версию событий озвучили словно по нашему сценарию. Неужели MI5 читает наши сценарии? Кстати, парни — оба британцы, правда, в других фильмах их не видел. Может быть действительно уехали работать на КГБ», — сопроводив последнее предложение смайлом написал Киллиган.
Пост продюсера в социальной сети собрал более 100 комментариев и лайков за 45 минут, но позже был удалён, предположительно администрацией Facebook.
polikarpich 05 сентября 2018 | 21:40
abuvgrobu: Да ладно, хватит "фуфлом двигать"!
Вон, Патрик даже уже всё давно признал. Сказал, что "да, это мы, но так было надо!".
Не зря его в этих темах и не наблюдается совсем.
elenaj1959 05 сентября 2018 | 22:00
abuvgrobu: Прежде чем писать ерунду, посмотрели бы на фото этих актеров.
leonidkluev 05 сентября 2018 | 21:27
Как можно не найти в стране кто вылетел по загранпаспорту в Англию , получил там визу, а это не просто, отпечатки пальцев обязательны, вернулся назад и у нас их нет. Это только сотрудники спецслужб могли сделать с разрешения властей страны или наши власти вообще не контролируют что делают спецслужбы. Так завтра они и путина прикончат.
agamasat 05 сентября 2018 | 21:30
leonidkluev: положил бы я на ваш язык ложку меда за такую концовочку!!!
detul 05 сентября 2018 | 21:32
leonidkluev: Дело еще и в том, что просто так визу в Британию не получить. Проверяют и записывают всю родню. Так что у англичан не только данные на этих людей, но и адреса, телефоны родственников этих людей. Удивительно только, почему они до сих пор не запросили у России этих граждан. Луговой с Кофтуном нашлись сразу. а эти где потерялись?
vlad_sabbath 05 сентября 2018 | 21:32
Да-да, собирается, просто пока в миде еще не успели придумать и согласовать все детали дела ))
podwodnik 05 сентября 2018 | 21:33
"... Россия собирается в ближайшее время ознакомить мировое сообщество ...".
"Ближайшее время" в России наступает только тогда, когда берут за нежное место и уже не отвертеться. Все остальные времена в Росии это "долгий ящик", "вы фсё фрёте" и "а вы докажите!".
jblack2 05 сентября 2018 | 21:34
Учитывая указанную британскими молчунами дату прилета рейсов Аэрофлота будет не трудно установить всех летевших на них пассажиров.
Борзота у представителей Туманного Альбиона просто зашкаливает!
Отказываясь от любого сотрудничества с российскими правоохранителями они так и не приблизятся к истине!
Хотя, может эта истина им совсем и не нужна!
Может весь этот мерзотный спектакль крикунами затеян для других внутри- и внешнеполитических задач?
vlabumur 05 сентября 2018 | 21:51
jblack2: Отказываясь от любого сотрудничества с российскими правоохранителями они так и не приблизятся к истине!
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А тут ведь только два варианта.
Российские власти не причем,естественно пользы от их помощи ноль.
Российские власти причастны,тут уж без вариантов.
Вывод сделайте сами.
jblack2 05 сентября 2018 | 22:25
vlabumur: только два варианта.
Российские власти не причем, естественно пользы от их помощи ноль.
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Не логично. Не виновная сторона может представить доказательства своего алиби. Британия же ведёт себя так, как будто совершенно не желает выяснения истины. Если предположить это, то логичным будет, что Россия не обнаружит среди пассажиров Аэрофлота лиц с указанными именами. А это, в свою очередь станет поводом новой истерики на Downing Street.
askol2016 05 сентября 2018 | 21:37
Поздно дергаться! Теперь после разоблачения в этом преступлении "высшего уровня Кремля", санкции по максимуму гарантированы!
ihor_syvoryj 05 сентября 2018 | 21:47
А щас, детишки, наступило время ох....каких историй!
aleks_3310 05 сентября 2018 | 21:54
Думаю Родине-мачехе пора определиться. Или она сама всё знает по делу Скрепалей и без допуска её Великобританией до совместного расследования, либо ей ни чего не понятно и продолжать требовать допустить.
А ознакомить с делом Скрипалей, не являясь участницей процесса это - зашквар!