Неизвестные расстреляли иномарку в центре Екатеринбурга
Это произошло в районе половины шестого вечера, — пишет сайт URA.Ru. По неподтвержденным данным, в городе введен план «Перехват». Очевидцы говорят, что нападавших было трое, они использовали автоматы Калашникова. О погибших или пострадавших в результате нападения пока не сообщается.
Комментарии10
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askol2016 05 сентября 2018 | 21:04
Что там мутант говорил про лихие 90-е?
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 21:54
askol2016: похоже я знаю фамилии потерпевших
Петров и Боширов?
j_partizan 05 сентября 2018 | 21:17
Если вернулись 90-е, значит должна вернуться и советская власть.
echo2011 05 сентября 2018 | 21:19
Было бы странно,если бы её расстреляли известные...
philanthrop 05 сентября 2018 | 21:20
Российские грабли самые надежные в мире!
unprejudiced 05 сентября 2018 | 21:23
боевики персонажа или иные что наобщавшись в телеграме на создавали экстремистские сообщества наврде нового величия?
income 05 сентября 2018 | 21:36
Всё нормально, жертв нет.
alex_melnikov Алексей Мельников 05 сентября 2018 | 21:41
Лихие путинские годы ...
glebbalbesov 05 сентября 2018 | 21:57
alex_melnikov: это да... Вот раньше помню каждый день шмаляли... А сейчас... Обмельчал народец....
chernyij 05 сентября 2018 | 22:16
glebbalbesov: стабильность, да