Неизвестные расстреляли иномарку в центре Екатеринбурга

Это произошло в районе половины шестого вечера, — пишет сайт URA.Ru. По неподтвержденным данным, в городе введен план «Перехват». Очевидцы говорят, что нападавших было трое, они использовали автоматы Калашникова. О погибших или пострадавших в результате нападения пока не сообщается.