Обыск проходит в офисе псковского отделения «Яблока»

Как пишет сайт «МБХ Медиа», полицейские опрашивают лидера отделения, депутата областного заксобрания Льва Шлосберга. Это связано с призывами испортить бюллетени на предстоящих губернаторских выборах. Сразу два кандидата – от «Партии роста» и «Партии пенсионеров» – пожаловались на Шлосберга, посчитав его действия незаконной агитацией. Кроме того, сообщалось, что лидеру псковского «Яблока» может грозить административное дело.