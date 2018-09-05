Обыск проходит в офисе псковского отделения «Яблока»
Как пишет сайт «МБХ Медиа», полицейские опрашивают лидера отделения, депутата областного заксобрания Льва Шлосберга. Это связано с призывами испортить бюллетени на предстоящих губернаторских выборах. Сразу два кандидата – от «Партии роста» и «Партии пенсионеров» – пожаловались на Шлосберга, посчитав его действия незаконной агитацией. Кроме того, сообщалось, что лидеру псковского «Яблока» может грозить административное дело.
Комментарии6
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andrang2 05 сентября 2018 | 21:06
Мало лизал, видимо.
Или не так как нужно.
splin2 05 сентября 2018 | 21:16
andrang2: валить его
hastings 05 сентября 2018 | 21:18
andrang2: у меня есть подозрения, что под видом отделения Яблока скрывается троцкистко-зиновьевская оппозиционная ячейка.
askol2016 05 сентября 2018 | 21:06
Когда же, наконец, будут проводить обыски с арестами в офисах Единой России по всей стране?
vel225 05 сентября 2018 | 21:24
окурок дрожит...
justitia 05 сентября 2018 | 21:26
Cовсем осатанели шариковы..."Мы их душили-душили...душили-душили..."