Нападение на кандидата в депутаты Яроблдумы от «ПАРНАСа» Сергея Балабаева — не первый пример атаки на партию в преддверии выборов. Это говорит о том, что «страна не здорова». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов.

По его словам, данный инцидент не является единичным. Так, М.Касьянов рассказал, что вчера у кандидата в депутаты от «ПАРНАСа» «по Рыбинску сожгли машину около дома».

М.Касьянов также напомнил, что ранее администрация Ярославской области «устроила какие-то недовольства процессом нашего выдвижения, подговорила ЛДПР, и они подали на нас в ярославский областной суд», который принял решение снять партию с выборов. М.Касьянов сообщил, что Верховный суд рассмотрит жалобу на снятие «ПАРНАСа» с региональных выборов в Ярославской области 7 сентября за два дня до голосования.

М.Касьянов добавил, что «проблемы и события регионального уровня» говорят о том, что «страна не здорова». Он выразил надежду, что подобные инциденты не выльются в «массовые гонения на оппозиционеров».