Союз европейских футбольных ассоциаций не нашел нарушений в новой форме сборной Украины

Комплект утвержден в соответствиями с правилами УЕФА, — сказали газете «Спорт Экспресс» в пресс-службе союза.

Накануне Киев представил комплект новой формы. На спине футболок располагается надпись «Слава Украине», которую использовали еще украинские националисты во время Второй мировой войны. Российская сторона ранее называла использование этого лозунга героизацией нацизма.