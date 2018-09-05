Союз европейских футбольных ассоциаций не нашел нарушений в новой форме сборной Украины
Комплект утвержден в соответствиями с правилами УЕФА, — сказали газете «Спорт Экспресс» в пресс-службе союза.
Накануне Киев представил комплект новой формы. На спине футболок располагается надпись «Слава Украине», которую использовали еще украинские националисты во время Второй мировой войны. Российская сторона ранее называла использование этого лозунга героизацией нацизма.
Комментарии16
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opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 20:38
Слава Украине!Причём тут нацизм? Слава России! Без воровской власти!
mikr 05 сентября 2018 | 21:03
opiatnovyi63: Под этим лозунгом украинские коллаборационисты сотрудничали с фашистами и совершали преступления против человечности.
timber_head 05 сентября 2018 | 20:40
Наши совсем уже охренели. Уже не знают, как ещё свою глупость продемонстрировать.
zx48k 05 сентября 2018 | 20:46
Эту фразу использовали и до второй мировой. Точно также можно было бы сказать, что современная Россия использует символику РОА.
adl1964 05 сентября 2018 | 20:46
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
bozk 05 сентября 2018 | 20:47
Не нашли нарушений? Может их там просто нет? Усть-Лабинский суд разберётся.
pol_55 05 сентября 2018 | 20:48
Нацизм?
*Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава Україні!*
Т.Шевченко стих *ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА* 18 век.
xoxlodupa 05 сентября 2018 | 20:50
А в чем проблема одеть наших в форму с надписью - " Крым - Россия " !? Пусть хохлы себе пердаки порвут ,а мы будем поржать !)
pavelmistery 05 сентября 2018 | 20:56
xoxlodupa: Не пропустят, потому что Крым - это Украина
xoxlodupa 05 сентября 2018 | 21:00
pavelmistery: То есть ,пограничники и граница с КПП внутри страны вас не смущают !?)))
pol_55 05 сентября 2018 | 20:58
xoxlodupa: Зема в такой форме наши только с Крымом играть будут.
timber_head 05 сентября 2018 | 20:58
xoxlodupa: Надень, надеть. Тогда точно российскую сборную даже через границу не пропустят. Вишь ли, дурик, это ты считаешь, что Крым-Россия, а весь мир считает иначе, так что это как раз и есть пропаганда захватнической войны, запрещенная везде в нормальных странах, в чистом виде.
bozk 05 сентября 2018 | 20:59
xoxlodupa: одень.
seryj_wolk 05 сентября 2018 | 20:57
Рфиков в очередной раз ожидаемо послали. Придется утереться и начинать учится играть ф футбол, вместо того, чтобы привычно стучать на кого-то.
mikr 05 сентября 2018 | 21:00
Один из основных принципов УЕФА - "Спорт вне политики". Поэтому никаких политических лозунгов на формах футболистов в международных встречах быть не должно. А что касается игр внутреннего чемпионата Украины, то там пускай рисуют чего хотят. Хоть "СУГС", хоть "Хайль Гитлер" (если мозгов нету).
ПС. Если кто-то может подумать, что "Хайль Гитлер" на футболках сегодняшней Украины в принципе невозможен, то пусть посмотрит хотя бы вот эту ссылочку:
https://znaj.ua/ru/politics/167968-parubiy-podilivsya-svojimi-vologimi-mriyami-pro-gitlera-video
unprejudiced 05 сентября 2018 | 21:03
да уж... нацизм в Европе снова поднимает голову, если его лозунги на футбольной форме появились. Я еще понимаю слава России, ибо Россия - это свет, мир, демократия, защита прав человека, а образование 404 это же мрак, чему там слава может быть?