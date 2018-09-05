Пресненский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии-поселения инстаграм-модель Киру Майер

Он признал ее виновной по делу о нападении на сотрудников ДПС. Слушания проходили в особом порядке, что означает признание вины подсудимой, — передает «Интерфакс».

По данным следствия, в конце мая этого года экипаж ДПЧ остановил в Москве иномарку, за рулем которой оказалась 24-летняя Майер, которая была лишена прав. Когда полицейские стали оформлять протокол, уроженка Удмуртии бросилась на них с кулаками, одного избила, а второго покусала. Прокурор просил для нее 2 года и 2 месяца колонии-поселения.