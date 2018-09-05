Пресненский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии-поселения инстаграм-модель Киру Майер
Он признал ее виновной по делу о нападении на сотрудников ДПС. Слушания проходили в особом порядке, что означает признание вины подсудимой, — передает «Интерфакс».
По данным следствия, в конце мая этого года экипаж ДПЧ остановил в Москве иномарку, за рулем которой оказалась 24-летняя Майер, которая была лишена прав. Когда полицейские стали оформлять протокол, уроженка Удмуртии бросилась на них с кулаками, одного избила, а второго покусала. Прокурор просил для нее 2 года и 2 месяца колонии-поселения.
Комментарии6
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abuvgrobu 05 сентября 2018 | 20:36
инстаграм-модель Киру Майер
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Проститутку, говоря по-простому..
timber_head 05 сентября 2018 | 20:47
Девочка из Одинцово, небось, ждала, что её кто-нибудь из её ёб... хм... спонсоров выручит, а оно вона как. Что и не удивительно - отработала на спине, получила свое и отвали. Честно говоря, поражает сколько содержанток в возрасте от 16 до 40 (особенно забавно наблюдать этих старых дур, косящих под девочек) считают что они прям "аристократки", плюющее с "высоты своего положения" на "нищебродов". Это при том, что на каждом сайте знакомств они прям в очередь выстраиваются в ожидании "настоящего мужчины".
uhovostro 05 сентября 2018 | 20:57
Зелёная 24-летняя сопля избила полицейского??!! Ему что, 87 лет??..
timber_head 05 сентября 2018 | 21:01
uhovostro: Два "типичных представителя современной России" нашли друг-друга. Говорят, она пыталась откупиться интимом, а они не захотели. Так оскорбили девушку... Как думаешь, её адвокат это как "смягчающее" внес? Ну там "в состоянии аффекта после неадекватной реакции полицейского на её предложение"... ;-)
piter_ug 05 сентября 2018 | 21:00
//одного избила...//
Что там за сотрудники, которых можно избить?
Скорее всего, нанесла несколько ударов.
Но никак не избила.
timber_head 05 сентября 2018 | 21:03
Кстати, с какого бодуна плешка вдруг стала "престижным ВУЗом"? Она и в СССР-то престижным никогда не была, хотя спросом, конечно, пользовалась - готовила работников советской торговли. Товаровед или, тем более, начальник базы - большие люди были. При харчах, при шмотках, при прочем дефиците (которым было все, кроме спичек и макарон)