Министерство цифрового развития, по некоторым данным, отказалось от идеи перехода на сим-карты с шифрованием от ФСБ
Министерство цифрового развития, по некоторым данным, отказалось от идеи полного перехода на сим-карты с шифрованием от ФСБ. Как утверждает сайт RNS со ссылкой на два источника, работу над проектом приказа приостановили после смены руководства министерства и ухода из него пяти заместителей министра. Однако это не значит, что работа над проектом прекратилась совсем. Так или иначе приказ может быть принят, — пояснил собеседник издания. По его словам, речь идет о появлении бизнеса на миллиард долларов, поскольку ежегодно должно меняться 200 миллионов сим-карт.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ivar1964 05 сентября 2018 | 20:37
Не смогли изготовить сим-карту? Руководство министерства не выполнило обещание и ушло.
kir_pich_101 05 сентября 2018 | 20:51
ivar1964: Из бересты фигово получилось...
Надо пробовать из лыка...
ss2020 05 сентября 2018 | 20:39
Так или иначе приказ может...)))
timber_head 05 сентября 2018 | 20:51
"Министерство цифрового развития". Круть какая. Я и не знал, что оно сейчас так именуется. Интересно, какой дебил придумал такое название Министерству связи?