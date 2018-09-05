Министерство цифрового развития, по некоторым данным, отказалось от идеи перехода на сим-карты с шифрованием от ФСБ

Министерство цифрового развития, по некоторым данным, отказалось от идеи полного перехода на сим-карты с шифрованием от ФСБ. Как утверждает сайт RNS со ссылкой на два источника, работу над проектом приказа приостановили после смены руководства министерства и ухода из него пяти заместителей министра. Однако это не значит, что работа над проектом прекратилась совсем. Так или иначе приказ может быть принят, — пояснил собеседник издания. По его словам, речь идет о появлении бизнеса на миллиард долларов, поскольку ежегодно должно меняться 200 миллионов сим-карт.