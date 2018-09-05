Израиль отзывает своего посла из Парагвая и закрывает посольство в этой стране

Об этом решении израильского руководства было объявлено после того, как Министерство иностранных дел Парагвая сообщило о планах вернуть свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив. До этого посольство переносили по решению предыдущего президента Парагвая Горацио Картеса.