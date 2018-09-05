Израиль отзывает своего посла из Парагвая и закрывает посольство в этой стране
Об этом решении израильского руководства было объявлено после того, как Министерство иностранных дел Парагвая сообщило о планах вернуть свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив. До этого посольство переносили по решению предыдущего президента Парагвая Горацио Картеса.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andreyoo 05 сентября 2018 | 20:36
Упс! А к тем у кого посольства сразу было и остается в Тель-Авиве Израиль претензий не имеет.
А вообще, да. Это демарш. И если Парагвай пошел на него, то ему пох израильский посол. Да и последний навестит родителей на родине и вернется через недельку.
zollendorf 05 сентября 2018 | 20:47
Малюсенький Израиль утрет нос кому угодно. Все больше и больше уважаю этот Великий Божий Народ (в отличии от насквозь рабской русни)
pavelmistery 05 сентября 2018 | 20:58
zollendorf: Фашисты тоже утирали нос кому угодно. Ну и где они сейчас?