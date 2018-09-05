Все пассажиры самолета из Дубая, который попал в карантин в Нью-Йорке, покинули воздушное судно

Их осмотрели. 10 человек направлены в больницу, 9 от медицинской помощи отказались, — написал на своей странице в Твиттере пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс. Сейчас медики устанавливают причину недомогания, однако в мэрии предполагают, что речь идет о гриппе.

Ранее американское телевидение сообщило, что на рейсе авиакомпании Emirates, прибывшего из Дубая, почувствовали недомогание около 100 человек. На борту находилось более 500 пассажиров.