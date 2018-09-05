Полиция пришла с обыском в офис псковского «Яблока»
Они допрашивают лидера местного отделения, депутата псковского заксобрания Льва Шлосберга, — пишет сайт «МБХ Медиа». По его информации, причиной стали жалобы от двух кандидатов в губернаторы, которые посчитали призыв Шлосберга испортить бюллетень 9-го сентября на выборах главы области незаконной агитацией. Ранее сообщалось, что за призыв портить бюллетени Шлосбергу грозит административное дело.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 05 сентября 2018 | 20:35
- Деда, а что они ищут?
- Совесть.... Совесть свою ищут...
danko1 05 сентября 2018 | 20:55
kir_pich_101: Совесть они напрасно ищут, если её в наличии давно нет.
А вот помимо совести у них и ум отсутствует.
Портить бюллетень- это вид голосования, когда власть уничтожила графу "против всех".
Полностью преступная власть, где в "правоохранительных" органах холуи без совести, ума и чести.
ss2020 05 сентября 2018 | 20:35
менты замели...дело шьют... !)
niknik 05 сентября 2018 | 20:37
Представителей ЕР не интересует что в депутаты от их же партии выдвигаются бывшие уголовники - нет, чтобы это расследовать и отчитаться, но молчат в тряпочку. Как же там уголовники - а вдруг достанут в Пскове! Зато придрались с порче бюллетеней - более важных дел у них нет.
lager23 05 сентября 2018 | 20:39
Вонючее путенское болото борется за чистоту выделяемых газов...
opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 20:40
Портить бюллетени- это преступление?
echomazy___etnopomoyka 05 сентября 2018 | 20:46
Ну вот, опять холокост начинается.
eduard53 05 сентября 2018 | 20:47
Страшно даже подумать, что могут пришить за использование фотки самозванца
по назначению - в сортире ...
vla7815 05 сентября 2018 | 20:49
/////// Полиция пришла с обыском в офис псковского «Яблока» //////
Они допрашивают лидера местного отделения, депутата псковского заксобрания Льва Шлосберга по едрапутинским понятиям .................
zemljanka 05 сентября 2018 | 20:49
Гниды. Заткнуть голос правды и совести. Занятие саранчи...
arisha_petrovna 05 сентября 2018 | 20:50
Достали! Приду и испорчу!