/////// Полиция пришла с обыском в офис псковского «Яблока» //////

Они допрашивают лидера местного отделения, депутата псковского заксобрания Льва Шлосберга, — пишет сайт «МБХ Медиа». По его информации, причиной стали жалобы от двух кандидатов в губернаторы, которые посчитали призыв Шлосберга испортить бюллетень 9-го сентября на выборах главы области незаконной агитацией. Ранее сообщалось, что за призыв портить бюллетени Шлосбергу грозит административное дело.