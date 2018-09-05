Россия отказалась от обмена украинских заключенных на российских граждан, которые находятся в тюрьмах на Украине

Как рассказала на своей странице в Фейсбуке представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, российская делегация объявила, что наша страна не имеет отношения к конфликту в Донбассе. По сути, считает Геращенко, Москва официально бросила своих граждан в украинских тюрьмах. Кроме того, добавила она, Россия отказалась предоставить своего эксперта для создания механизма для поиска пропавших без вести.