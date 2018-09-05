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20:02, 05 сентября 2018

Россия отказалась от обмена украинских заключенных на российских граждан, которые находятся в тюрьмах на Украине

Как рассказала на своей странице в Фейсбуке представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, российская делегация объявила, что наша страна не имеет отношения к конфликту в Донбассе. По сути, считает Геращенко, Москва официально бросила своих граждан в украинских тюрьмах. Кроме того, добавила она, Россия отказалась предоставить своего эксперта для создания механизма для поиска пропавших без вести.

Комментарии

28

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alexsokoll 05 сентября 2018 | 20:07

Бандеростан хуже Сомали.
Странные люди, которые туда едут из России...

nf5096004 05 сентября 2018 | 20:12

alexsokoll: действительно странные те, кто едет воевать в украинский Донбасс, если не сказать глупые. Бросит их Россия, откажется.

danko1 05 сентября 2018 | 20:15

nf5096004: Путин своих не сдает.
Но для него своими являются только его подельники.
А россияне для него чужие. Даже те, кто по его приказу пошел в чужую страну убивать.

lenin3 05 сентября 2018 | 20:20

danko1: в принципе,как при Сталине:раз попал в плен-значит,враг народа,надо было самоубиться...

dataan 05 сентября 2018 | 20:25

Ну и правильно объявила российская делегация. А всех украинских граждан, невинно заключенных в киевских тюрьмах, скоро освободят доблестные армии ДНР и ЛНР. Вот и всё.

ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 20:24

danko1: Путин - витрина, истукан для папуасов, неужто Вам это до сих пор не понятно?

xoxlodupa 05 сентября 2018 | 20:20

nf5096004: А где в новости сказано что это военнопленные !? Есть предложение обменять Российских зеков на хохлятских ,анахера это надо ,отсидят и сами выйдут ,только вот нахера это счастье России ?

eduardz 05 сентября 2018 | 20:31

nf5096004: already )))

balamuto 05 сентября 2018 | 20:12

alexsokoll: А ты в Сомали был придурок? То-то же.
Беги домой, там сосед твою жинку распрягает во всех позах..как в Сомали.)))

ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 20:27

balamuto: На этот счет он спокоен, они к 28-ми практически все импотенты от неумеренного потребления суррогата.

irinakingsize1 05 сентября 2018 | 20:14

alexsokoll: Действительно-странные. Знают же, что в лучшем случае крест с номерком и пару-тройку млн. родственникам за молчание. А так-в ямку экскаватором или гнить брошенными в казематах "братьев"

lisitsa1962 05 сентября 2018 | 20:23

alexsokoll: Странные люди, которые туда едут из России...
----
Вы совершенно правы, странные и тупые. Сначала едут воевать на стороне Луган-Дона, потом когда их ловят и сажают, обижаются что родной фюрер их не вызволяет из наших бандеростанских тюрем. Где у них мозг?

eduardz 05 сентября 2018 | 20:40

alexsokoll: я бы даже сказал ёбнутые

severnaj 05 сентября 2018 | 20:13

А кто-то тут нахваливал плешивого - Путин своих не сдает. Сдает, да еще как - оптом.

dmitry35 05 сентября 2018 | 20:36

severnaj: Да у вас в каждой деревне за кусок сала каждый готов был продать партизанский отряд.

vladimir1967 05 сентября 2018 | 20:14

Родина тебя всегда кинет сынок, иди воюй за нее.

kir_pich_101 05 сентября 2018 | 20:17

vladimir1967: "Оторвало миной ногу, жаль
Зато ты теперь пацан
Выпей водки, нацепи медаль
Прыгай прямо в фонтан!"
(С) П-нофильмы.

nikolaitschi 05 сентября 2018 | 20:15

Страна к происходящему отношения не имеет. А наши граждане к России отношение имеют? Речь ведь идет не о войне , а о людях!

lisitsa1962 05 сентября 2018 | 20:34

nikolaitschi: Речь ведь идет не о войне , а о людях!
----
Речь идёт о людях, перешедших границу с другой страной с оружием в руках и техникой чтобы воевать. Значит либо они перешли границу незаконно либо российские пограничники их выпустили с оружием за пределы России и это означает что Россия - сторона конфликта. Так что сидеть им не пересидеть. Когда Ымперство заходит в мозг, это всегда плохо заканчивается, спросите у немцев

ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 20:22

Для чекистов только деньги имеют ценность, жизнь и судьбы саоих граждан для них не имеют никакого значения. Это просто факт, ни грамма эмоций. Родился в России - попал в Ад.

kochar 05 сентября 2018 | 20:24

"...российская делегация объявила, что наша страна не имеет отношения к конфликту в Донбассе..."
__________________________

Сергей Довлатов. Филиал
В борьбе с абсурдом так и надо действовать. Реакция должна быть столь же абсурдной. А в идеале — тихое помешательство.

stoik68 05 сентября 2018 | 20:26

Родина тебя бросит сынок. Всегда.

niknik 05 сентября 2018 | 20:30

Это для желающих туда поехать. Как раз на днях слышал историю, что мужик берет в отпуск на своим предприятии и каждый год ездит в эту часть Украины типа на охоту, но только на живых людей. И даже жена его бедная не знает на кого он там в реальности охотится. Хотя со временем может и узнает, получив весточку из укртюрьмы - сами не понимают как разваливают этим свою же Россиюшку. Ну-ну - умоются рано или поздно сами понимаете чем...

dmitry35 05 сентября 2018 | 20:30

"Мы солдат на генералов не меняем...."

unprejudiced 05 сентября 2018 | 20:32

заметили что хунта ни разу не показала списки этих россиян и за что они сидят в застенках образования 404 (некогда Украина)

eduardz 05 сентября 2018 | 20:38

гнилая раиса за своими понятиями своих граждан не желает видеть

abidas 05 сентября 2018 | 20:42

«В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины» © ИСталин

ugiazov 05 сентября 2018 | 20:56

abidas: Какая ещё страна одновременно имела три с половиной миллиона изменников Родины?

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