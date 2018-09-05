Херсонский суд перенес рассмотрение ходатайства о мере пресечения главреду РИА Новости Украина Вышинскому на завтра

Херсонский суд перенес рассмотрение ходатайства о мере пресечения главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому на завтра. Это связано с тем, что журналист сегодня был госпитализирован из зала суда в связи с плохим самочувствием. Он находится под арестом с середины мая, когда его задержали по подозрению в государственной измене. Сам Вышинский сказал на суде, что еще неделю назад он перенес инфаркт и нуждается в госпитализации.