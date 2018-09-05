На разбившемся под Смоленском самолете президента Польши был установлен дополнительный бортовой самописец

Как сказали в Следственном комитете России, польская сторона устанавливала его самостоятельно, и это не было согласовано ни с разработчиком самолета ОАО «Туполев», ни с создателем системы регистрации НПО «Прибор». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко также опровергла появившиеся сообщения о том, что российская сторона якобы подменила «черные ящики». Авторы публикаций на эту тему ссылались на бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича.