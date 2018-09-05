На разбившемся под Смоленском самолете президента Польши был установлен дополнительный бортовой самописец
Как сказали в Следственном комитете России, польская сторона устанавливала его самостоятельно, и это не было согласовано ни с разработчиком самолета ОАО «Туполев», ни с создателем системы регистрации НПО «Прибор». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко также опровергла появившиеся сообщения о том, что российская сторона якобы подменила «черные ящики». Авторы публикаций на эту тему ссылались на бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича.
Комментарии10
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ze_danil 05 сентября 2018 | 20:06
опаньки...
началось расчехление?
kir_pich_101 05 сентября 2018 | 20:08
А чего, если еще один ящик поставить, то самолет летает плохо?
Когда это и кем установлено?
ansata 05 сентября 2018 | 20:08
Упс..
andreyoo 05 сентября 2018 | 20:11
был установлен дополнительный бортовой самописец...
-- Иии? Его не нашли? Его нашли? Когда нашли? Что на нем отличного от штатного, голос Путина? Почему об этом через 8 лет говорят?
snikkersnepper 05 сентября 2018 | 20:22
andreyoo:
Обо всем этом говорилось как раз 8 (ну, 6-7) лет назад. Как и все остальные, он исследовался вместе с поляками. Один из ящиков (может быть, что и этот) вообще разбирали в Варшаве. Петренко сегодня обо всем этом НАПОМНИЛА. Но Эхонько привычным образом выкинуло из новости любую аргументационную составляющую, потому что его сектантам аргументы отродясь не нужны.
eduard53 05 сентября 2018 | 20:13
Прям щас, видать, устанавливают, ещё не все отпечатки потёрли ...
andreyoo 05 сентября 2018 | 20:16
И да, уважаемая редакция, научитесь уж таки писать правильно фамилию бывшего министра обороны Польши Антония Мацеревича. Его поди еще не раз поминать придется. А то и МацАревич, и МаЧеревич...
ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 20:40
andreyoo: На эхе гастрабайтеры из Украины набирают тексты, а Венедиктов в платежной ведомости проставляет Фамилии прлфессоров-филологов. Оттуда и и модный стилист, видели же его причессон, круче чем у Артемона из Буратины.
ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 20:32
Следим внимательно за новостью, скоро в расследовании появятся Карлос и Волошин.
sir_sar 05 сентября 2018 | 20:39
А что, это клоун Мачеревич уже бывший?
Когда это его пнули? С ним было весело.