Неизвестный протаранил на машине студию телеканала Фокс Ньюс в Далласе
Сообщается, что никто не пострадал, злоумышленник был задержан. На место вызвана бригада саперов, поскольку задержанный оставил подозрительную сумку, — передает Фокс Ньюс. Мотивы нападения пока остаются неизвестными.
Комментарии2
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ara_1 05 сентября 2018 | 20:14
Как насчет призывов атаковать всех, кто не поклоняется Обаме и его легаси? Напомнить речи Демов? Публичные призывы "мочить" всех, кто хоть в чем-то согласен с Трампом и, хоть как-то сомневается в "руководящей и направляющей роли Партии (они называют себя "демократами")"?..
У очередного "толерантного" "нефашиста" лопнула толералка и снесло крышу?.
contsignal 05 сентября 2018 | 20:49
Возможно Fox News теряет клиентов?