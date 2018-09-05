В руководстве «Коммерсанта» опровергают сообщения о возвращении бывшего главреда одноименной газеты Сергея Яковлева

В руководстве издательского дома «Коммерсантъ» опровергают сообщения о возвращении бывшего главного редактор одноименной газеты Сергея Яковлева. Как сказал агентству ТАСС

гендиректор издательского дома Владимир Желонкин, с того момента, как Яковлев ушел, ничего не поменялось. При этом он подчеркнул, что бывший главный редактор ушел временно и когда-нибудь вернется.

Ранее телеканал RTVI утверждал со ссылкой на свои источники, что Сергей Яковлев возвращается на работу в качестве главного редактора газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактора всего издательского дома.