В руководстве «Коммерсанта» опровергают сообщения о возвращении бывшего главреда одноименной газеты Сергея Яковлева
В руководстве издательского дома «Коммерсантъ» опровергают сообщения о возвращении бывшего главного редактор одноименной газеты Сергея Яковлева. Как сказал агентству ТАСС
гендиректор издательского дома Владимир Желонкин, с того момента, как Яковлев ушел, ничего не поменялось. При этом он подчеркнул, что бывший главный редактор ушел временно и когда-нибудь вернется.
Ранее телеканал RTVI утверждал со ссылкой на свои источники, что Сергей Яковлев возвращается на работу в качестве главного редактора газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактора всего издательского дома.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.