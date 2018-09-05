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20:00, 05 сентября 2018

«Адской каруселью без конца и начала» назвали в российском МИДе публикацию доклада по делу Скрипалей

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, с одной стороны Москву просят предоставить информацию о тех людях, которые упоминаются в докладе, а с другой стороны говорят, что имена их вымышленные. По словам Захаровой, российская сторона за последние 5 месяцев запрашивала хоть какие-то сведения, чтобы начать поиски причастных к покушению на Скрипалей.

Как сказала сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое сотрудников ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Мэй добавила, что, скорее всего, это их ненастоящие имена. В полиции уже подчеркнули, что оба подозреваемых пользовались подлинными паспортами.

Комментарии

38

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kryimzdick 05 сентября 2018 | 20:04

Путешествие по замкнутому кругу... И на соскочите, твари, с этой карусели.

dataan 05 сентября 2018 | 20:22

kryimzdick: Забить болт на этих даунов бритиший и всё. Пусть себе там трещат чего хотят, придумывают новые дела и санкции. Забить! С идиотами английскими разговаривать - себя не уважать.

(комментарий скрыт)

tvitov66 05 сентября 2018 | 21:03

dataan: только отвернись и они забьют "Забил заряд я в пушку туго И думал: угощу я друга!"(с)

dmitry35 05 сентября 2018 | 20:23

kryimzdick: Вы кого из тварей на карусели имеете в виду?

alladinov 05 сентября 2018 | 20:29

« одной стороны Москву просят предоставить информацию о тех людях, которые упоминаются в докладе, а с другой стороны говорят, что имена их вымышленные»

Интересно, на каких ублюдков рассчитан очередной высер хабалки Маньки Захеровой? Что эта базарная баба не всасывает? Ясно же, что сделан запрос на информацию о въехавших в Англию по НАСТОЯЩИМ российским паспортам людях и указано, что имеются подозрения, что фамилии вымышленные. Неужели мидачка Маня искренне считает, что такого не может быть? Тогда это ваще клиника.

(комментарий скрыт)

andrang2 05 сентября 2018 | 20:04

"скорее всего, это их ненастоящие имена. В полиции уже подчеркнули, что оба подозреваемых пользовались подлинными паспортами"

Паспорта подлинные, а имена ненастоящие.
Пусть выдадут все данные этих паспортов.
Пробить по базам, дело техники.
И тогда вдруг окажется?
Страшно подумать.

rabin_tagor 05 сентября 2018 | 20:19

andrang2: irinakingsize1: а их, наверное, и правда нет.
они же не зафиксиривались на Эхе, как сделали Луговой с Ковтуном.
и, по-видимому, их нет в соцсетях. вообще нет.
Кого из людей в 30-40 летнем возрасте, да еще и летающих в Лондон на выходные, нет в соцсетях?
Только рыцарей плаща, кинжала и "Новичка".
если б это были не они, их бы сразу предъявили, да еще со своими фирменными ужимками.
в общем, если они даже вчера еще были, то сегодня уже "ихтамнет".
как кстати, по-видимому, нет уже "пленного Ерофеева".

luger_max_otto 05 сентября 2018 | 20:28

Паспорта подлинные, то есть не поддельные, а имена не настоящие. Следовательно, паспорта выданы организацией, которая может себе такое позволить. Такие организации можно пересчитать по пальцам одной руки.

danko1 05 сентября 2018 | 20:04

А Маша не может выяснить кто этим людям выдал загранпаспорта на вымышленные фамилии?
и ни когда преступников не допускают к расследованию. Преступник должен отвечать на вопросы следствия.

drgonish 05 сентября 2018 | 20:08

danko1:

Данные паспортов предоставлены?

tiridas 05 сентября 2018 | 20:18

danko1: Тереза не может выяснить на каком основании выданы визы лицам с вымышленными фамилиями? Я уже не говорю об официальном запросе российской стороне с конкретными вопросами.

lenin3 05 сентября 2018 | 20:24

tiridas: а в визовом центре не обязаны проверять подлинность фамилий,только подлинность паспорта.А уж легенду с самого рождения ФСБ своим сотрудникам сделает элементарно,не подкопаешься,как тому же Зорге...

tiridas 05 сентября 2018 | 20:47

lenin3: И зачем для визы требуется "книги" заполнять, ожидать? )))
Конечно, со времён Зорге ничего не изменилось.

mppv 05 сентября 2018 | 20:04

Дак там не только имена вымышленные, но и формула вещества.
Она аналогична формуле яда обычного комара

xoxlodupa 05 сентября 2018 | 20:04

Россия то че суетится и обращает внимание на этот пердеж ? Англичанам надо ,пусть сами и ищут ,в чем проблема то !?

pionerka Зинаида Сацкая 05 сентября 2018 | 20:05

Вероятно, просят информацию о людях, которые предъявляли на паспортном контроле свои паспорта. Но поскольку считают их сотрудниками ГРУ, то предполагают, что имена вымышленные. И всё это, на мой взгляд, с одной и той же стороны.

kir_pich_101 05 сентября 2018 | 20:06

"Адская карусель..."
Может Машка имела ввиду сауну?

basel812 05 сентября 2018 | 20:08

Сколько не брызжет слюной российская быдло-дипломатия, факты и доказательства
выстроились в чёткую картину преступления. Очередного преступления Ботоксного Царя
и его душегубов.

irinakingsize1 05 сентября 2018 | 20:08

Опять веселая лошадь ветошью прикидывается. Какая разница какие ФИО у убийц-ФИО им любое можно нарисовать. По рожам ищите, по рожам. Или "ихтамнету" уже?

mozhem_povtorit 05 сентября 2018 | 20:08

Опять у машки изо рта х-й вытащили

shmuel63 05 сентября 2018 | 20:09

Маша, имена вымышленные, но фотографии-то - настоящие!

shmuel63 05 сентября 2018 | 20:22

shmuel63: Через несколько дней соцсети их идентифицуруют

abuvgrobu 05 сентября 2018 | 20:09

Вообще операция на уровне сельского ПТУ, они бы еще Скрипаля монтировками забили, а уж использовать абсолютно неэффективное ОВ глупее нету. Вон смежники из ЦРУ используют чудесный устричный яд, его через полчаса ни одна экспертиза не возьмет, а на выходе обычный сердечный приступ.. Уверен, что и у России есть нечто подобное. Во всяком случае в 60-х было..

shmuel63 05 сентября 2018 | 20:24

abuvgrobu: А где сейчас достать устриц? Контрсанкции же. А белорусские - не той системы

drgonish 05 сентября 2018 | 20:10

Шизофрения у «западных партнёров» носит уже не сезонный, а круглогодичный характер.

ss2020 05 сентября 2018 | 20:14

drgonish: 2-варианта и оба не очень: если они правы, то вове в МУС, если нет, то он изгой и задрота и на него всех собак...! тоже не очень!)))

ss2020 05 сентября 2018 | 20:11

без конца машке не интересно!)))))))))

leogi 05 сентября 2018 | 20:14

Какое значение имеют фамилии или отпечатки пальцев? Есть номера загранпаспортов. А каждый загран выдаётся на основании внутреннего паспорта, а во внутреннем паспорте есть абсолютно всё, чтобы найти человека. Если загран выдан на вымышленные имена, то это как раз вопрос к ФМС, МВД и пр. Если на настоящие, то зачем отпечатки? Приходи по адресу регистрации и бери их. Если ФМС выдал загран на вымышленные имена, то вопрос, кто их "попросил" - ФСБ, ГРУ или МИД, тоже интересно. В общем, Марии есть чем заняться в ближайшие дни.

piter_ug 05 сентября 2018 | 20:23

//без конца и начала...//

Нет, конец будет - в Гааге.

solonko 05 сентября 2018 | 20:26

Во-во, траванула боевым ОВ Россия, но виновата Англия из-за последовавшей "адской карусели".

leonidkluev 05 сентября 2018 | 20:27

Они вылетели из России , получили визу английскую, значит паспорта настоящие, вернулись в Россию. Кто может иметь настоящие паспорта в России на не свои имена ? А госпожа Захарова видимо или дура совсем, или прикидывается. Или у нас в стране вообще все продается? В том числе и путин ?

i_c_e 05 сентября 2018 | 20:30

Не, ну молодец — вот дурочку включила-то. Номера паспортов, врде бы на одну цифру отличающиеся, есть — проверить сложно кому выданы? Ещё и соврав что-нибудь.
Она же своей «каруселью» с головой выдаёт парней, точно не по собственному желанию на три дня полетевшими кататься между Солсбери и Лондоном.

zolingen 05 сентября 2018 | 20:30

Маня, катайся, пока повестка не пришла.

vlabumur 05 сентября 2018 | 20:30

Вывсеврети.

ss2020 05 сентября 2018 | 20:30

опять пукинских крыс тошнит...!)))

leonidkluev 05 сентября 2018 | 20:31

В следующий созыв госдумы увидим эти фамилии в депутатах , героев которые обосрались надо награждать.

lager23 05 сентября 2018 | 20:32

Маша, так найдите этих двух туристов, какая проблема?
Паспорта есть, регистрация на рейс есть, оперативный учёт пересечения госграницы есть, фото есть.... утрите англичанам нос!

benin_papa__ 05 сентября 2018 | 21:02

Какие-такие "с одной стороны... с другой стороны"?!
Известен рейс и известны фамилии, которые были написаны в паспортах. Паспорта выписаны в РФ и нигде более. Нет никаких проблем в установлении конкретного места, где были выданы (или не выданы) отечественные загранпаспорта.
И к чему бы официальному лицу МИД РФ так отчаянно дурака валять?


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