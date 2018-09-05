«Адской каруселью без конца и начала» назвали в российском МИДе публикацию доклада по делу Скрипалей

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, с одной стороны Москву просят предоставить информацию о тех людях, которые упоминаются в докладе, а с другой стороны говорят, что имена их вымышленные. По словам Захаровой, российская сторона за последние 5 месяцев запрашивала хоть какие-то сведения, чтобы начать поиски причастных к покушению на Скрипалей.

Как сказала сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое сотрудников ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Мэй добавила, что, скорее всего, это их ненастоящие имена. В полиции уже подчеркнули, что оба подозреваемых пользовались подлинными паспортами.