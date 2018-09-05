«Адской каруселью без конца и начала» назвали в российском МИДе публикацию доклада по делу Скрипалей
Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, с одной стороны Москву просят предоставить информацию о тех людях, которые упоминаются в докладе, а с другой стороны говорят, что имена их вымышленные. По словам Захаровой, российская сторона за последние 5 месяцев запрашивала хоть какие-то сведения, чтобы начать поиски причастных к покушению на Скрипалей.
Как сказала сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое сотрудников ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Мэй добавила, что, скорее всего, это их ненастоящие имена. В полиции уже подчеркнули, что оба подозреваемых пользовались подлинными паспортами.
Комментарии38
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kryimzdick 05 сентября 2018 | 20:04
Путешествие по замкнутому кругу... И на соскочите, твари, с этой карусели.
dataan 05 сентября 2018 | 20:22
kryimzdick: Забить болт на этих даунов бритиший и всё. Пусть себе там трещат чего хотят, придумывают новые дела и санкции. Забить! С идиотами английскими разговаривать - себя не уважать.
tvitov66 05 сентября 2018 | 21:03
dataan: только отвернись и они забьют "Забил заряд я в пушку туго И думал: угощу я друга!"(с)
dmitry35 05 сентября 2018 | 20:23
kryimzdick: Вы кого из тварей на карусели имеете в виду?
alladinov 05 сентября 2018 | 20:29
« одной стороны Москву просят предоставить информацию о тех людях, которые упоминаются в докладе, а с другой стороны говорят, что имена их вымышленные»
Интересно, на каких ублюдков рассчитан очередной высер хабалки Маньки Захеровой? Что эта базарная баба не всасывает? Ясно же, что сделан запрос на информацию о въехавших в Англию по НАСТОЯЩИМ российским паспортам людях и указано, что имеются подозрения, что фамилии вымышленные. Неужели мидачка Маня искренне считает, что такого не может быть? Тогда это ваще клиника.
andrang2 05 сентября 2018 | 20:04
"скорее всего, это их ненастоящие имена. В полиции уже подчеркнули, что оба подозреваемых пользовались подлинными паспортами"
Паспорта подлинные, а имена ненастоящие.
Пусть выдадут все данные этих паспортов.
Пробить по базам, дело техники.
И тогда вдруг окажется?
Страшно подумать.
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 20:19
andrang2: irinakingsize1: а их, наверное, и правда нет.
они же не зафиксиривались на Эхе, как сделали Луговой с Ковтуном.
и, по-видимому, их нет в соцсетях. вообще нет.
Кого из людей в 30-40 летнем возрасте, да еще и летающих в Лондон на выходные, нет в соцсетях?
Только рыцарей плаща, кинжала и "Новичка".
если б это были не они, их бы сразу предъявили, да еще со своими фирменными ужимками.
в общем, если они даже вчера еще были, то сегодня уже "ихтамнет".
как кстати, по-видимому, нет уже "пленного Ерофеева".
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 20:28
Паспорта подлинные, то есть не поддельные, а имена не настоящие. Следовательно, паспорта выданы организацией, которая может себе такое позволить. Такие организации можно пересчитать по пальцам одной руки.
danko1 05 сентября 2018 | 20:04
А Маша не может выяснить кто этим людям выдал загранпаспорта на вымышленные фамилии?
и ни когда преступников не допускают к расследованию. Преступник должен отвечать на вопросы следствия.
drgonish 05 сентября 2018 | 20:08
danko1:
Данные паспортов предоставлены?
tiridas 05 сентября 2018 | 20:18
danko1: Тереза не может выяснить на каком основании выданы визы лицам с вымышленными фамилиями? Я уже не говорю об официальном запросе российской стороне с конкретными вопросами.
lenin3 05 сентября 2018 | 20:24
tiridas: а в визовом центре не обязаны проверять подлинность фамилий,только подлинность паспорта.А уж легенду с самого рождения ФСБ своим сотрудникам сделает элементарно,не подкопаешься,как тому же Зорге...
tiridas 05 сентября 2018 | 20:47
lenin3: И зачем для визы требуется "книги" заполнять, ожидать? )))
Конечно, со времён Зорге ничего не изменилось.
mppv 05 сентября 2018 | 20:04
Дак там не только имена вымышленные, но и формула вещества.
Она аналогична формуле яда обычного комара
xoxlodupa 05 сентября 2018 | 20:04
Россия то че суетится и обращает внимание на этот пердеж ? Англичанам надо ,пусть сами и ищут ,в чем проблема то !?
pionerka Зинаида Сацкая 05 сентября 2018 | 20:05
Вероятно, просят информацию о людях, которые предъявляли на паспортном контроле свои паспорта. Но поскольку считают их сотрудниками ГРУ, то предполагают, что имена вымышленные. И всё это, на мой взгляд, с одной и той же стороны.
kir_pich_101 05 сентября 2018 | 20:06
"Адская карусель..."
Может Машка имела ввиду сауну?
basel812 05 сентября 2018 | 20:08
Сколько не брызжет слюной российская быдло-дипломатия, факты и доказательства
выстроились в чёткую картину преступления. Очередного преступления Ботоксного Царя
и его душегубов.
irinakingsize1 05 сентября 2018 | 20:08
Опять веселая лошадь ветошью прикидывается. Какая разница какие ФИО у убийц-ФИО им любое можно нарисовать. По рожам ищите, по рожам. Или "ихтамнету" уже?
mozhem_povtorit 05 сентября 2018 | 20:08
Опять у машки изо рта х-й вытащили
shmuel63 05 сентября 2018 | 20:09
Маша, имена вымышленные, но фотографии-то - настоящие!
shmuel63 05 сентября 2018 | 20:22
shmuel63: Через несколько дней соцсети их идентифицуруют
abuvgrobu 05 сентября 2018 | 20:09
Вообще операция на уровне сельского ПТУ, они бы еще Скрипаля монтировками забили, а уж использовать абсолютно неэффективное ОВ глупее нету. Вон смежники из ЦРУ используют чудесный устричный яд, его через полчаса ни одна экспертиза не возьмет, а на выходе обычный сердечный приступ.. Уверен, что и у России есть нечто подобное. Во всяком случае в 60-х было..
shmuel63 05 сентября 2018 | 20:24
abuvgrobu: А где сейчас достать устриц? Контрсанкции же. А белорусские - не той системы
drgonish 05 сентября 2018 | 20:10
Шизофрения у «западных партнёров» носит уже не сезонный, а круглогодичный характер.
ss2020 05 сентября 2018 | 20:14
drgonish: 2-варианта и оба не очень: если они правы, то вове в МУС, если нет, то он изгой и задрота и на него всех собак...! тоже не очень!)))
ss2020 05 сентября 2018 | 20:11
без конца машке не интересно!)))))))))
leogi 05 сентября 2018 | 20:14
Какое значение имеют фамилии или отпечатки пальцев? Есть номера загранпаспортов. А каждый загран выдаётся на основании внутреннего паспорта, а во внутреннем паспорте есть абсолютно всё, чтобы найти человека. Если загран выдан на вымышленные имена, то это как раз вопрос к ФМС, МВД и пр. Если на настоящие, то зачем отпечатки? Приходи по адресу регистрации и бери их. Если ФМС выдал загран на вымышленные имена, то вопрос, кто их "попросил" - ФСБ, ГРУ или МИД, тоже интересно. В общем, Марии есть чем заняться в ближайшие дни.
piter_ug 05 сентября 2018 | 20:23
//без конца и начала...//
Нет, конец будет - в Гааге.
solonko 05 сентября 2018 | 20:26
Во-во, траванула боевым ОВ Россия, но виновата Англия из-за последовавшей "адской карусели".
leonidkluev 05 сентября 2018 | 20:27
Они вылетели из России , получили визу английскую, значит паспорта настоящие, вернулись в Россию. Кто может иметь настоящие паспорта в России на не свои имена ? А госпожа Захарова видимо или дура совсем, или прикидывается. Или у нас в стране вообще все продается? В том числе и путин ?
i_c_e 05 сентября 2018 | 20:30
Не, ну молодец — вот дурочку включила-то. Номера паспортов, врде бы на одну цифру отличающиеся, есть — проверить сложно кому выданы? Ещё и соврав что-нибудь.
Она же своей «каруселью» с головой выдаёт парней, точно не по собственному желанию на три дня полетевшими кататься между Солсбери и Лондоном.
zolingen 05 сентября 2018 | 20:30
Маня, катайся, пока повестка не пришла.
vlabumur 05 сентября 2018 | 20:30
Вывсеврети.
ss2020 05 сентября 2018 | 20:30
опять пукинских крыс тошнит...!)))
leonidkluev 05 сентября 2018 | 20:31
В следующий созыв госдумы увидим эти фамилии в депутатах , героев которые обосрались надо награждать.
lager23 05 сентября 2018 | 20:32
Маша, так найдите этих двух туристов, какая проблема?
Паспорта есть, регистрация на рейс есть, оперативный учёт пересечения госграницы есть, фото есть.... утрите англичанам нос!
benin_papa__ 05 сентября 2018 | 21:02
Какие-такие "с одной стороны... с другой стороны"?!
Известен рейс и известны фамилии, которые были написаны в паспортах. Паспорта выписаны в РФ и нигде более. Нет никаких проблем в установлении конкретного места, где были выданы (или не выданы) отечественные загранпаспорта.
И к чему бы официальному лицу МИД РФ так отчаянно дурака валять?