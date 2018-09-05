«Кавказский узел»: Народный сход для осуждения родственников подростков, напавших на полицейских в Чечне, не состоялся

Народный сход для осуждения родственников подростков, напавших на полицейских в Чечне, не состоялся, но семьи покинули регион. Эту информацию подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор портала «Кавказский узел» Григорий Шведов.

«Еще раз подтверждаю эту информацию. Подтверждаю то, что было опубликовано, что готовился сход для публичного осуждения, для выдворения несчастных людей, абсолютное большинство из которых понятия не имело о планах своих родственников. Ситуация получила огласку. На «Кавказском узле» мы написали об этом. И несколько дней назад стало известно о том, что сход не состоялся, а семьи уехали», — сказал Г.Шведов.

Он добавил, что данный случай уже шестой из известных.

Г.Шведов напомнил, что президент РФ Владимир Путин разделяет мнение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что «родственники в курсе поведения тех, кто преступает закон». По словам главреда портала, В.Путин озвучил свою позицию по данному вопросу еще в 2014 году в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак.

20 августа в Чечне пятеро подростков в возрасте от 11 до 17 лет совершили нападение на сотрудников полиции. Четверо нападавших были убиты на месте, пятый скончался в больнице. По официальным данным, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что родственники нападавших вынуждены были покинуть Чечню под давлением силовиков. Министр Чечни по нацполитике эту информацию опроверг.