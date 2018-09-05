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19:30, 05 сентября 2018

Российский МИД сомневается в подлинности фотографий россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей в Солсбери

В то же время в ведомстве сказали, что Москва рассчитывает начать взаимодействие по линии правоохранительных органов. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что Лондон пытается увести мир по ложному следу, причем, как говорят российские дипломаты, делают это в очередной раз.

Британские правительство и правоохранительные органы сегодня объявили, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое сотрудников российского ГРУ. Их имена Александр Петров и Руслан Боширов. Не исключено, что это ненастоящие имена. В то же время паспорта россиян были подлинными, — добавили в полиции. Британский посол посетил сегодня российский МИД и, как сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, предупредил, что Лондон не предоставит Москве каких-либо личных данных подозреваемых.

Комментарии

53

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boseal 05 сентября 2018 | 19:35

Странно, что сих злодеев по линии "Интерпола" в розыск не объявили, а только евроордер выписали.

johio 05 сентября 2018 | 19:37

boseal: Несомненно только то, что 80% Россиян с нетерпением ждут смерти вождя. Ждать видимо придется долго, но вся эта напряженность после него сдуется в один день.

tvitov66 05 сентября 2018 | 19:40

"это не мы" - тихо прошумела пурга из-за кремлевского забора

russky77 05 сентября 2018 | 19:49

tvitov66: Странно, что в этом деле еще не всплыл какой-нибудь "диспетчер Карлос". И вообще, трупы были несвежие

dedmoroz 05 сентября 2018 | 20:01

russky77: Методички писать уже не успевают.

russky77 05 сентября 2018 | 20:18

dedmoroz: Да с креативом в конторе совсем плохо стало. Старые кадры: кто на пенсии, кто в бегах, а новые совсем деграданты

vikwlad 05 сентября 2018 | 20:04

Теперь начнется - "А вы докажите", а "Вы всё врёте".

gad123 05 сентября 2018 | 20:01

johio: блажен, кто верует!!!

vezdehod 05 сентября 2018 | 19:49

Если сомневается, то пусть перекрестится, или исповедуется у товарища Гундяева.

gad123 05 сентября 2018 | 19:58

boseal: Бесполезно! Вот фирташа уже несколько лет ищут, а он владелец титанового завода в Крыму, который им там" пыхтит"!

solonko 05 сентября 2018 | 20:04

gad123: А чего Фирташа искать-то? Он жив и здоров, пребывает в Вене в ожидании очередного решения суда по возможности его экстрадиции то ли в США, то ли в Испанию (обе страны хотят) для предания суду.

ss2020 05 сентября 2018 | 19:37

вова-II застенчивый: да, были демоны, но они самоликвидировались...так бывает!)))

hz6691 05 сентября 2018 | 19:37

Сомневаетесь, допросите указанных граждан.

zztop1960 05 сентября 2018 | 19:48

hz6691: Эти граждане вылетали из Москвы и прилетали обратно. Проверьте.Паспорта , видео.Кому и когда выдавали визы и т.д.

hz6691 05 сентября 2018 | 19:59

zztop1960: Пока наш МИД сопли жевал, журналисты проверили:
"Обвиняемые в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров приобрели авиабилеты в Лондон по заграничным паспортам, которые отличались друг от друга последней цифрой, пишет интернет-издание «Фонтанка.ру»"

shmuel63 05 сентября 2018 | 20:41

hz6691: hz6691: В "Союзе" дырки сверлят, в ФСБ ксиву с почти одинаковыми номерами делают...

andrang2 05 сентября 2018 | 19:39

"Не исключено, что это ненастоящие имена. В то же время паспорта россиян были подлинными"
То-есть выданы подлинные паспорта на фальшивые имена-фамилии.
Кто бы это смог такое провернуть?

dsa_dsf 05 сентября 2018 | 19:43

andrang2: да конешно госдеп или рептилоиды - чтоб расеюшке насрать

tks 05 сентября 2018 | 19:46

andrang2: Неужели "Контора"? Уточню: Контора Глубокого Бурения. Нефтяники то бишь?

eniro 05 сентября 2018 | 19:46

andrang2: Загадка... Кто же выдает загран. паспорта В России?

vezdehod 05 сентября 2018 | 19:52

eniro:
Загадка... Кто же выдает загран. паспорта В России?
======================================================
ГРУ выдает своим сотрудникам Любой паспорт, минуя все МИДы и Паспортные столы.

eniro 05 сентября 2018 | 19:59

vezdehod: Да, такая возможность имеется... Вопрос, а что, МИД бы отказал в выдаче МО, по запросу? Мне, (в свое время,) привезли через 3 дня...

gonduras_on_colyma 05 сентября 2018 | 19:56

andrang2: // То-есть выданы подлинные паспорта на фальшивые имена-фамилии.
Кто бы это смог такое провернуть? //
Ты что, только сегодня с Марса приехал?
Любая спецслужба любой страны мира, даже вполне цивилизованной, при необходимости делает фейковые фамилии на подлинных бланках.
А уж гэбнюки-то сделают своим для важного задания ещё более подлинные документы, чем рядовым портянкам вроде тебя.
Ясень пень, что личности фейковые, но уверен, что по фото и биометрии (отпечатки, в Британии, при въезде, если не ошибаюсь, снимают) их таки отыщут.
Но только если они к тому времени не залягут на дне какой-нить глубокой реки или моря с пудовыми гирями на шеях.

vinidbi 05 сентября 2018 | 20:05

gonduras_on_colyma: Совершенно верно для визы в Великобританию снимают отпечатки пальцев и радужку одного глаза!!!

gad123 05 сентября 2018 | 20:05

andrang2: Легко!! Один знакомый имеет три ( на всякий..), и вряд ли работает в этой системе...

dsa_dsf 05 сентября 2018 | 19:39

А чего сомневатся то? Так сложно установить личности этих товарищей по загранпаспортам? Брешет Лавров

ostapbey 05 сентября 2018 | 19:52

dsa_dsf: а как ты их установишь, если они Лондону в анкету вписали твой адрес.
И номер твоей квартиры с телефоном тоже.
А Джеймс Бонд проездом проверил адресок и видит, что паспорт то липа.
А липу кто клеит??
Вооот!!
Вот и ясен пень по корешок даже.

dsa_dsf 05 сентября 2018 | 19:59

ostapbey: вот и пусть лаврушкино ведомство ответит - кто эти граждане, являютса ли их паспорта настоящими, пусть утрут нос англиканам - скажут да нет у нас в россиюшке таких, вы все вретииииииии.

aleks50 Алексей Клубников 05 сентября 2018 | 19:39

Это не наши. Да и были они там проездом.И вообще отказались пользоваться новичком.

xoxlodupa 05 сентября 2018 | 19:43

Абсолютно похер должно быть на визги англичан ,если они не могут обеспечить безопасность своих граждан то это только их проблемы ! И кстати , че они сделают России !?))))

dsa_dsf 05 сентября 2018 | 19:50

xoxlodupa: ну конешно похер - спроси у счастливых жителей северной кореи или ирана, как оно бывает похер, и что сделают

tks 05 сентября 2018 | 19:43

Эх, Маня, Маня, спалишься ты, как куря в ощипе ;')))

fikus74 05 сентября 2018 | 19:45

в российском миде сомневаются что россия существует

denny_spb 05 сентября 2018 | 19:48

Пока МИД сомневается, на Фонтанке ру их уже нашли.

mikr 05 сентября 2018 | 19:51

//...Российский МИД сомневается в подлинности фотографий россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей в Солсбери...//

"Сомневается" - это слишком мягко сказано. Англичане в качестве фотографий продемонстрировали откровенную фальшивку. Если присмотреться к двум похожим фотографиям, где "русские шпионы" проходят по узкому коридору поданного к самолету трапа, то становится заметно, что это - два стопкадра сделанных с разницей во времени как минимум в пару секунд. Но, в левом нижнем углу этих двух фотографий отмечен один и тот же хронометраж - 02/03/2018 16:22:43
Можете полюбоваться -
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/727725/Salisbury-Novichok-attack-poisoning-suspects-Russian-Aeroflot-Gatwick-Heathrow
То есть, создается впечатление, что эту очевидную фальшивку лепили конченные мудаки. Или рассчитана она на конченных мудаков.

lager23 05 сентября 2018 | 20:10

mikr: кто вам сказал, что это кадры с одной камеры?

ostapbey 05 сентября 2018 | 20:15

mikr: ?????.....suspects-Russian-Aeroflot-Gatwick-Heathrow
То есть, создается впечатление, что эту очевидную фальшивку лепили конченные мудаки. Или рассчитана она на конченных мудаков.???
..
Вот на тебя и расчитано. Иное тебе не доступно.
.даже..

polikarpich 05 сентября 2018 | 20:21

mikr: Конечно же, англичане и вообще всякие "пиндосы", они же тупы беспросветно! Косяк на косяке! То ботинки наденут разные, один левый, другой правый, то, наоборот, одинаково коричневые. А уж про такие сложные вещи, как хронометраж и говорить не стоит.
Все умники и умницы живут только в "эрэфии"!
:-)

irinakingsize1 05 сентября 2018 | 19:53

\\Российский МИД сомневается в подлинности фотографий россиян\\
Что, "ихтамнету" уже?

gad123 05 сентября 2018 | 19:54

Вот в чём я не сомневался, так это в том, что МИД БУДЕТ СОМНЕВАТЬСЯ в выводах англичан!!!

mppv 05 сентября 2018 | 19:55

Фотографии - несомненно подлинные, лица на них поддельные.
ББС п...т как всегда

(комментарий скрыт)

ostapbey 05 сентября 2018 | 19:55

И правильно МИД сомневается. С марта месяца британцы уже проверили всю биографию и Петров и Боширова.
Не случайно Захарова новую юбку одела, чтоб внимание отвлечь полнотой своих ляжек..
Даже..

mikr 05 сентября 2018 | 20:10

ostapbey: Молодец. Хоть Вы и являетесь Заслуженным Придурком Эха Москвы, но Ваше пристальное внимание к российским телеканалам заслуживает похвалы.

nf5096004 05 сентября 2018 | 20:19

mikr: это вы лично звания присваиваете?

mikr 05 сентября 2018 | 20:24

nf5096004: Нет. Это у него на лбу написано.

snagging 05 сентября 2018 | 19:59

Такой же уровень ликвидаторов, как и у монтажника Роскосмоса, который дырку просверлил в космическом корабле.

dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 20:01

может быть уже нужно действительно травануть мелкобритов новичком, чтобы англицкие питарасы реально поверили в свою бредь и открыть охоту на российских хомяков, выдавая им в ротовую полость по стакану новичка для бессмертия.

ss2020 05 сентября 2018 | 20:05

может шойгу что-то знает...!???)))

tovarich67 05 сентября 2018 | 20:08

Вот вам паспорт Юбер Бониссер де ля Бат .вы едете в Рио как журналист Паскаль Флуантье....
Флуантье?? Кто в конторе выбирает имена!!??.

eyjafjallajoekull 05 сентября 2018 | 20:08

Теперь следите за руками: это дело в России замотают, как можно скорее (кейс Политковская, Немцов, Литвиненко). Теперь, что сделали бы Рейган и Тэтчер: они бы не стали вводить дурацкие санкции, а обрушили бы цену на нефть до $10 за баррель и держали бы эту цену в течение 5 лет. Затем: перестройка, гласность, демократия...

tovarich67 05 сентября 2018 | 20:10

eyjafjallajoekull: ктому м придем

eyjafjallajoekull 05 сентября 2018 | 20:20

Чем феноменально хорош, даже великолепен современный режим в России (см. Конституция РФ и решение КС)-он собирает, как гигантский магнит мусор и отстой, как внутри страны, так и за рубежом. Всякие там лузеры, недовольные своей карьерой, уклонисты от уплаты налогов, сепаратисты, насильники, предатели (типа Сноудена, кстати где он?) и всякий разнообразный отстой. Это очень хорошо-остаются только душевно здоровые люди.

eyjafjallajoekull 05 сентября 2018 | 20:28

Очень странно, что в России отсутствует современная сатира-ведь можно потешаться 24/7. Конечно, это был фотошок, нет фотожоп, нет фотошит. Сказал же Ким Филби агентам Штази и КГБ: "Никогда и ни в чем не признавайтесь!" Не современный мир, а какая-то дурацкая непрырывная детская игра в крысу.

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