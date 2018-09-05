//...Российский МИД сомневается в подлинности фотографий россиян, которых подозревают в покушении на Скрипалей в Солсбери...//

В то же время в ведомстве сказали, что Москва рассчитывает начать взаимодействие по линии правоохранительных органов. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что Лондон пытается увести мир по ложному следу, причем, как говорят российские дипломаты, делают это в очередной раз.

Британские правительство и правоохранительные органы сегодня объявили, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое сотрудников российского ГРУ. Их имена Александр Петров и Руслан Боширов. Не исключено, что это ненастоящие имена. В то же время паспорта россиян были подлинными, — добавили в полиции. Британский посол посетил сегодня российский МИД и, как сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, предупредил, что Лондон не предоставит Москве каких-либо личных данных подозреваемых.