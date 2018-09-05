8-летний ребенок был снят с рейса во Франции по подозрению в том, что он болен холерой

Как передает Франс Пресс, мальчик прибыл из Алжира. Вместе с мамой он доставлен в больницу. Остальные пассажиры разъехались из аэропорта. Сотрудники авиаузла в Перпиньяне составили список всех пассажиров, чтобы подтвердить их в случае подтверждения диагноза.

Вспышка холеры зафиксирована в Алжире в конце лета. По последним данным, заболели не менее 74-х человек, двое скончались.