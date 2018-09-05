Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру

Уроженец Южной Кореи, который несколько лет назад получил российское гражданство, возвращается на родину по семейным причинам, — пояснил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Он пояснил «Интерфаксу», что Ан хочет, чтобы его ребенок учился в Корее.

Ранее Ан говорил, что задумался об окончании спортивной карьеры после того, как его не допустили до участия до Олимпиады в Пхенчхане в начале этого года.