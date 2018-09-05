Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру
Уроженец Южной Кореи, который несколько лет назад получил российское гражданство, возвращается на родину по семейным причинам, — пояснил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Он пояснил «Интерфаксу», что Ан хочет, чтобы его ребенок учился в Корее.
Ранее Ан говорил, что задумался об окончании спортивной карьеры после того, как его не допустили до участия до Олимпиады в Пхенчхане в начале этого года.
Комментарии6
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askol2016 05 сентября 2018 | 19:12
Пришло отрезвление и разочарование в путинской России
pusto1 05 сентября 2018 | 19:12
Аминь!
mozhem_povtorit 05 сентября 2018 | 19:17
Тогда пшел вон отсюда, предатель! Фашист!
rabin_tagor 05 сентября 2018 | 19:19
Осень.
птицы летят на юг.
seryj_wolk 05 сентября 2018 | 19:21
Все, что можно было получить от рфии, уже получено. Гастарбайтер отправляется домой под удобным предлогом.
sab171 05 сентября 2018 | 19:26
одна страна вышвырнула, вторая мордой в мочу окунула, уехал в третью, конец фильма.