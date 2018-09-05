Самолет, прилетевший из Дубая в Нью-Йорк, поместили в карантин, около сотни пассажиров почувствовали недомогание

Самолет, прилетевший из Дубая в Нью-Йорк, поместили в карантин из-за того, что около сотни пассажиров почувствовали недомогание во время полета.

Еще перед посадкой пилот самолета авиакомпании Emirates сообщил наземным службам, что у двоих пассажиров поднялась очень высокая температура, еще у нескольких десятков человек начался приступ кашля, сообщает телекомпания ABC News. Между тем, перевозчик в своем Твиттере подтвердил, что признаки заболевания обнаружили у 10 человек. В аэропорту Нью-Йорка самолет, на борту которого находилось более 500 пассажиров, отогнали на стоянку в удаленной части летного поля, а людей на взлетно-посадочной полосе уже ожидали сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США. По данным ABC News, в головном офисе авиакомпании Emirates сообщили американским властям, что недомогание могло быть вызвано отравлением едой. А пресс-секретарь мэра Нью-Йорка написал в Твиттере, что самолет летел с остановкой в городе Мекка в Саудовской Аравии, где сейчас идет эпидемия гриппа, и это могло стать причиной плохого самочувствия людей.

В настоящий момент медики уже проверили большую часть пассажиров. Тех, у кого не зафиксировали повышения температуры, выпустили из самолета. Пассажиров, жаловавшихся на недомогание, госпитализировали