Лондон отказался предоставлять Москве отпечатки пальцев подозреваемых в покушении на Скрипалей

Об этом британский посол сказал российской стороне, когда посетил МИД. Как добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, глава димписсии подчеркнул, что Лондон не предоставит никаких материалов.

Британские власти сегодня назвали имена двух россиян, которых подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Тереза Мэй не исключила, что это могут быть вымышленные имена. По ее словам, речь идет о двух сотрудниках ГРУ – российской военной разведки. В свою очередь, в полиции подчеркнули, что паспорта у обоих были подлинными.

Один из фигурантов этого дела, как пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, может быть сотрудником компании «Микроген», которая выпускает иммунобиологические препараты. Действия Лондона объясняются необходимостью поддержать рейтинг Терезы Мэй и «ничего не привнесут» в отношения между странами – племянница Скрипаля

Племянница отравленного в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль считает, что действия Лондона объясняются необходимостью поддержать рейтинг премьер-министра Британии Терезы Мэй. Они «ничего не привнесут» в отношения между странами. Такое мнение она выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я говорила, что будет очередной виток в сентябре, потому что парламентские слушания, нужно восстанавливать свой рейтинг. ОЗХО, Сирия, Скрипали – все в одну кучу», — сказала В.Скрипаль.

Она также добавила, что заявление Терезы Мэй о нежелании ссориться с российскими гражданами противоречит действиям британских властей. «Я не могу увидеть своих родственников, если Юля хотя бы месяц назад звонила, то Сергея Викторовича мы не видим и не слышим 6 месяцев. Он даже матери своей не звонит. Это очень подозрительно», — сказала В.Скрипаль.

Относительно опубликованных фотографий россиян, причастных к отравлению, В.Скрипаль подчеркнула, что не знает подозреваемых. «Особенно фотография второго человека с бородой. У нас каждый третий такой по России ходит. Это можно каждого третьего ловить в России и обвинять в отравлении».

Ранее прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове. Британская прокуратура опубликовала их фотографии и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.