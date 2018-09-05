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Эксклюзив Эха 19:02, 05 сентября 2018

Лондон отказался предоставлять Москве отпечатки пальцев подозреваемых в покушении на Скрипалей

Об этом британский посол сказал российской стороне, когда посетил МИД. Как добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, глава димписсии подчеркнул, что Лондон не предоставит никаких материалов.

Британские власти сегодня назвали имена двух россиян, которых подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Тереза Мэй не исключила, что это могут быть вымышленные имена. По ее словам, речь идет о двух сотрудниках ГРУ – российской военной разведки. В свою очередь, в полиции подчеркнули, что паспорта у обоих были подлинными.

Один из фигурантов этого дела, как пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, может быть сотрудником компании «Микроген», которая выпускает иммунобиологические препараты. Действия Лондона объясняются необходимостью поддержать рейтинг Терезы Мэй и «ничего не привнесут» в отношения между странами – племянница Скрипаля

Племянница отравленного в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль считает, что действия Лондона объясняются необходимостью поддержать рейтинг премьер-министра Британии Терезы Мэй. Они «ничего не привнесут» в отношения между странами. Такое мнение она выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я говорила, что будет очередной виток в сентябре, потому что парламентские слушания, нужно восстанавливать свой рейтинг. ОЗХО, Сирия, Скрипали – все в одну кучу», — сказала В.Скрипаль.

Она также добавила, что заявление Терезы Мэй о нежелании ссориться с российскими гражданами противоречит действиям британских властей. «Я не могу увидеть своих родственников, если Юля хотя бы месяц назад звонила, то Сергея Викторовича мы не видим и не слышим 6 месяцев. Он даже матери своей не звонит. Это очень подозрительно», — сказала В.Скрипаль.

Относительно опубликованных фотографий россиян, причастных к отравлению, В.Скрипаль подчеркнула, что не знает подозреваемых. «Особенно фотография второго человека с бородой. У нас каждый третий такой по России ходит. Это можно каждого третьего ловить в России и обвинять в отравлении».

Ранее прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове. Британская прокуратура опубликовала их фотографии и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

Комментарии

13

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post_v 05 сентября 2018 | 19:04

Кузину Скрипаль уже можно брать вместо Маши Захаровой в МИД - отбрехается от чего угодно

kottigr1 05 сентября 2018 | 19:08

post_v: ГРУ вместе с Путиным попало.. Если у англичан есть даже отпечатки пальцев ГРУшников, то теперь Путину придется или прятать их или грохнуть как Захарченко..

blinorozhiy_chmo 05 сентября 2018 | 19:15

Больших лошар, чем британские "спецслужбы" не увидишь ни в одной всемирно известной комедии про лошарские спецслужбы.
Ну, клоуны клоунами. ;-)))))

sapiens17 05 сентября 2018 | 19:20

kottigr1: "...придется или прятать их или грохнуть ..."
Засекретили и штатных и внештатных сотрудников.

igorkot____1 05 сентября 2018 | 19:25

post_v: А эта троянская дура тут причем?

unprejudiced 05 сентября 2018 | 19:04

Значит 100% фейковое обвинение.
Все вменяемые прекрасно понимают, что бриты отравили никому не нужных в России Скрипалей дабы сорвать проведение чемпионата мира по футболу. Все их крики после того сопровождались одним словом - бойкот. Бойкот не удался. Английские болельщики теперь клеймят свою власть во лжи про Россию, вот они и выдумали новую фигню, нашли 2 россиян что прилетали на деловую встречу и улетели и обвинили их в своих злодеяниях. Это версия не имеет изъянов и убедительной отвечает на главные вопросы, кто, зачем и почему.

lion64__2 05 сентября 2018 | 19:06

«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет»

Если нет отпечатков, то их не предъявить.

kama 05 сентября 2018 | 19:20

Племяшка решила воспользоваться моментом и сделать себе полит карьерку. Либо денег посулили.

lager23 05 сентября 2018 | 19:20

Скандал уляжется если эти два кренделя объяснят, что они делали в Англии во время выходных!
Это самый простой и эффективный ответ, чтобы утереть англичанам нос, не правда ли или это нарушает «скрепоносный суверенитет»?

glebbalbesov 05 сентября 2018 | 19:24

lager23: проблема может быть в том, что если взять списки пассажиров с нашей стороны там реально не будет таких фамилий. Вопрос как оформляются прилетевшие у нас. Хотя бы по фото тоже посмотреть всех прилетевших пассажиров.

kara 05 сентября 2018 | 19:26

так помимо отпечатков есть где работают, номер счета в банке и телефон

drgonish 05 сентября 2018 | 19:27

бомжей каких -то, чтоб историю освежить, и тут же отпечатки отпечатки нашли, странно, что без корочек офицеров российской разведки. Но, предсказуемо никому их не покажут.

shlevet 05 сентября 2018 | 19:27

Почему отказались?
Чего проще?

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