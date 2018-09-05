Министр Чечни по нацполитике не исключает, что родственники нападавших на полицейских, могут покинуть РФ

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров не исключает, что родственники подростков, совершивших нападение на полицейских, могут покинуть Чечню и даже Россию по личным причинам, а не «по вине властей». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Родственники террористов, несмотря на их юный возраст, должны молиться в мечетях с односельчанами, быть на свадьбах, и понятное дело, что это очень сложно. Это не только чеченский вопрос, это вопрос совести. Людям очень сложно жить в этой ситуации. Конечно, они стараются сменить место жительства. Может быть, это будет другой район, селение, город, может быть за пределами Чеченской республики, может быть даже за пределами России», — сказал Д.Умаров.

Он добавил, что инциденты, когда родственники осужденных за убийство, меняли место жительства, случались в республике в прошлом. По его словам, это объясняется «древней традицией горцев, актом покаяния по отношению к родственникам убитого».

Д.Умаров также отметил, что СМИ, опубликовавшие информацию о том, что родственники подростков покинули Чечню из-за давления силовиков, «хорошо разбираются в наших традициях и могут предугадать такие случаи, чтобы потом транслировать на весь мир». Он подчеркнул, что это делается с целью дискредитации властей республики.

20 августа в Чечне пятеро подростков в возрасте от 11 до 17 лет совершили нападение на сотрудников полиции. Четверо нападавших были убиты на месте, пятый скончался в больнице. По официальным данным, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что родственники нападавших вынуждены были покинуть Чечню под давлением силовиков.