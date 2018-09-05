Мосгорсуд признал законным ограничение до 1-го сентября срока ознакомления с делом продюсера Юрия Итина
Такое же решение вынесено в отношении другого фигуранта «театрального дела», директора РАМТ Софьи Апфельбаум, — передает ТАСС. Итин просил дать ему время для ознакомления с материалами. Он сказал, что ему осталось прочитать 31 том.
Ранее Мосгорсуд признал законным ограничение сроков ознакомления с делом до 1-го сентября режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. Теперь когда все обвиняемые подпишут протоколы, материалы направят в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Комментарии1
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lion64__2 05 сентября 2018 | 18:43
Давно пора этих заднеприводных богемных жуликов судить за воровство из бюджета в особо крупных размерах, дать по 6 високосных с конфискацией и отправить в тайгу, на свежий воздух, на дОбычу полезных ископаемых. Так задницепожатные и здоровье поправят, совсем испорченное московским воздухом.