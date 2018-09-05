Судно «Новая земля», которое было арестовано в Дании, отправилось дальше по маршруту
Сухогруз следует в порт погрузки, — сказали агентству ТАСС в Мурманском морском пароходстве.
На днях профсоюз моряков рассказал о том, что судно, на борту которого находились 19 россиян, было арестовано у берегов Дании. Кроме того, в профсоюзе пожаловались на то, что еще несколько кораблей Мурманского пароходства арестованы за границей из-за долгов судовладельца.
Комментарии1
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glotov 05 сентября 2018 | 18:56
Гамлеты одумались.