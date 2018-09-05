Судно «Новая земля», которое было арестовано в Дании, отправилось дальше по маршруту

Сухогруз следует в порт погрузки, — сказали агентству ТАСС в Мурманском морском пароходстве.

На днях профсоюз моряков рассказал о том, что судно, на борту которого находились 19 россиян, было арестовано у берегов Дании. Кроме того, в профсоюзе пожаловались на то, что еще несколько кораблей Мурманского пароходства арестованы за границей из-за долгов судовладельца.