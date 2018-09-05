Великобритания запросила проведения заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери

Как ожидается, встреча состоится завтра, — сказала британский постпред при ООН Карен Пирс. По ее словам, Лондон намерен сообщить членам совета новую информацию. В правительстве Британии сегодня объявили, что в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое россиян, сотрудников военной разведки. Их имена (Александр Петров и Руслан Боширов) вполне могут оказаться вымышленными, — не исключают в полиции. Однако их паспорта были подлинными, — подчеркнули там.