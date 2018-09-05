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18:30, 05 сентября 2018

Великобритания запросила проведения заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери

Как ожидается, встреча состоится завтра, — сказала британский постпред при ООН Карен Пирс. По ее словам, Лондон намерен сообщить членам совета новую информацию. В правительстве Британии сегодня объявили, что в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое россиян, сотрудников военной разведки. Их имена (Александр Петров и Руслан Боширов) вполне могут оказаться вымышленными, — не исключают в полиции. Однако их паспорта были подлинными, — подчеркнули там.

Комментарии

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putin2018 05 сентября 2018 | 18:34

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

blinorozhiy_chmo 05 сентября 2018 | 18:46

А пробирка со спермой Пауэра будет демонстрироваться куче евроидиотов? ;-))

ajsenev 05 сентября 2018 | 18:49

Очередной акт вселенского позора. Результат безумной внешней политики и какой-то патологической мстительности.

minerr 05 сентября 2018 | 18:52

Какие странные чекисты - привесли с собой яд, да не просто яд, а "новичок", чтобы точно все поняли что из России, использовали его, а затем бросили пузырек в ящик для благотворительности, чтобы не дай бог не потерялся и чтобы его точно нашли. странно, не оставили там водительское удостоверение или на худой конец приказ Путина убрать никому не известных Скрипалей.

gonduras_on_colyma 05 сентября 2018 | 19:07

minerr: Спиночёс ватоцефальный, ты путаешь "задумывали" с "получилось".
А это разные вещи, особенно в исполнении руко}|{опых репоедов.
Окажу тебе скорую умственную помощь.
Записывай, не надейся на дырявую память.
Симптоматика отравления Новичком мало отличима от сердечного приступа.
И если не делать тонких предметных анализов, которые доступны только в спецлабораториях, то в любой больнице такую причину смерти и запишут: сердечный приступ.
И подозрений никаких, тем более, что мужик в возрасте, с тяжёлой и нервной биографией.
Так бы и похоронили, а кремляди планировали бы новые убийства.
Кстати, подобных странных смертей за время правления Карлика уже нашли до двух десятков.
В общем, задум был шикарный, но в реале зацепили и его дочку, молодую вполне девушку.
Одновременный сердечный приступ двух разных по возрасту, полу и здоровью людей, плюс похожие симптомы у полицейского, который с ними контактировал - здесь и одноизвилинный ватник догадается, что что-то нечисто.
А дальше мы всё знаем.
Так что, клоун ватный, твою углеводородину теперь будут пользовать ипатьевским методом долго и нудно.
Ты готов?

haldey 05 сентября 2018 | 19:07

minerr: Это все ерунда, а ведь существуют не просто два, ничего не подозревающих, простых парня, а Александров Петровых и Русланов Бошировых море в нашей стране, им всем теперь путь в Англию заказан)))
Спросите у Бутиной, и пусть благодарит родителей, что не все буквы в фамилии совпали)))
А с чем они в ООН собрались? Бьюсь об заклад, ни с чем! Просто надо повысить градус накала... Скоро же Ассад точно, что-то применит отравляющее, ведь "белые каски" ни разу зря в Сирии не оказывались, а тут и заседание ООН состоялось на похожую тему... Прям сценарий какой-то мыльной оперы)))
Мозгов не хватает новый сценарий сочинить? А зачем, ведь всегда прокатывал этот, как тут один вспомнил в тему Геббельса! Спасибо, мил человек)))

snamor 05 сентября 2018 | 18:49

putin2018: Вот что Англичане в ООН могут сказать? Хайли лайкли есть подозреваемые? Хайли лайкли Россия виновата? Суд будет, решение будет, тогда ООН и созывать как-бы логично?!

novyrusich 05 сентября 2018 | 18:55

snamor: Есть вполне конкретные доказательства, что теракт совершен этими людьми и они предъявлены Интерполу. И они вполне достаточны для того, чтобы Интерпол признал их и объявил этих ребяток в розыск.
И вы можете хоть усраться отрицая факты, но ничего не измените.
Вот как усирались со спортсменами и допингом. А вот сейчас:


Российская легкоатлетка Мария Абакумова (метание копья) призналась в употреблении допинга и дисквалифицирована на четыре года, сообщает "Р-Спорт".

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил: " Мы знали, что идут дела в Спортивном арбитражном суде (CAS), плюс у нее были повторные проверки проб. Она подписала признание, и вчера ночью пришло письмо о дисквалификации. Вы знаете, я не скажу, что у нас есть вопросы. Есть результаты тестов, есть положительная допинг-проба и в данной ситуации есть признание атлета".

Результаты Абакумовой аннулированы с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года.

Спортсменка лишится звания чемпионки мира 2011 года. Ранее она была лишена серебряной медали олимпиады в Пекине.

snamor 05 сентября 2018 | 19:11

novyrusich: Доказательства есть - идите в суд в суд. Так обычно.

(комментарий скрыт)

glebbalbesov 05 сентября 2018 | 18:36

А как они визу то получили? Что за бредятина? Бриты должны знать про них все. Там в анкете чуть ли ни размер писюна надо указывать и не дай бог преувеличишь...

tks 05 сентября 2018 | 18:50

glebbalbesov: Умельцы из ГРУ укажут всё!
И даже паспорт предъявят на Элвиса Пресли и Фрэнка Синатру, если Родина прикажет!

glebbalbesov 05 сентября 2018 | 19:14

tks: А лохи на таможне все это сожрут? Ладно наши идиоты, а британцы то чего?

tks 05 сентября 2018 | 19:20

glebbalbesov: Таки и сожрут, коли документы "конторские"!

eniro 05 сентября 2018 | 18:51

glebbalbesov: Вы подозреваете "крота" в спецслужбах? Может они выезжали по своим документам? Может реальную цель пребывания указали? Может Вы лох?

minerr 05 сентября 2018 | 18:57

eniro: Да походу лох это вы, раз верите что через полгода можно найти в гостиничном номере следы химвещества. Там что за погода никто дверь не открыл, окно не распахнул, кондиционер не включил, ни разу не пропылесосил? Предтсавляешь какой ад там должен быть в марте, сколько трупов там должно было лежать, если вещество разлагаемое в воздухе за полчаса, продержалось в номере до сентября.

eniro 05 сентября 2018 | 19:13

minerr: Ты откуда взял, то что я в это верю? Из своей бестолковки? Из методички "троллинг на все случаи жизни"? Хреново служишь...

glebbalbesov 05 сентября 2018 | 19:17

eniro: Я не понимаю минимум информации о подозреваемых. Могли бы их анкеты показать. С другой стороны - что мешает нашим выяснить кто эти двое? Короче реально стоят друг друга.

felixcat 05 сентября 2018 | 19:01

glebbalbesov: Вы кроме Мурзилки ещё что нибудь читали?

glebbalbesov 05 сентября 2018 | 19:20

felixcat: Неа... Но напомню Вам.. "Поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным миром, а с политиками — не верь никому, ни единому слову"

unprejudiced 05 сентября 2018 | 18:37

Все вменяемые прекрасно понимают, что бриты отравили никому не нужных в России Скрипалей дабы сорвать проведение чемпионата мира по футболу. Все их крики после того сопровождались одним словом - бойкот. Бойкот не удался. Английские болельщики теперь клеймят свою власть во лжи про Россию, вот они и выдумали новую фигню, нашли 2 россиян что прилетали на деловую встречу и улетели и обвинили их в своих злодеяниях. Мне как эксперту так видется ситуация.

polikarpich 05 сентября 2018 | 18:42

unprejudiced: А мне, как эксперту, думается, что, если бы хотели сорвать проведение чемпионата, то сорвали бы всенепременно.

felixcat 05 сентября 2018 | 18:47

unprejudiced: Мне как психиатру любителю, кажется, что "вменяемые" в вашем понимании, это наши пациенты...

tks 05 сентября 2018 | 18:48

unprejudiced: Это так бояра на тебя подействовала?

lion64__2 05 сентября 2018 | 18:39

Двое россиян, Ван Ю Шин и Ли Си Цын, ещё со времён войны в Корее готовили нападение. Привезли в мелкобританию бочку с "новичком", расфасовали в мелкую стеклотару. Одной четвертинкой скрипали отравились. Ещё поллитровку выпили бомжи. А остальное пошло на ДАУН-инг-стрит. Вместо шнапса. Оттуда в мелкобританское правительство, а потом и к королевскому семейству. Этим объясняется, что какой-то принц женился на пиндосовской актриске из фильмов с маркировкой ХХХ.

blinorozhiy_chmo 05 сентября 2018 | 18:49

lion64__2: Браво! Да! ;-))))

polikarpich 05 сентября 2018 | 18:49

lion64__2: Обо всём этом в подробностях можно узнать у одного россиянина по имени Пу Тин.
Да, в этот раз вляпались вы крепко, граждане уголовнички!
:-)

felixcat 05 сентября 2018 | 18:45

Пришла беда - открывай ворота. Только Кобзон умер, и началось!!! ( Ирония, если что...)

agamasat 05 сентября 2018 | 18:47

Атмосфера в мире все более накаляется, но кремлевская безумная лошадь закусила с пеной узды и несется, не ведая дорог.( А ведь этим бандитам у власти и деваться то некуда - пойдут до самого конца.

idruker 05 сентября 2018 | 18:47

Это будет рейтинговая трансляция: Небензя против остального мира. Кривляния против доводов. "А ви докажите" против "вот вам имена подозреваемых исполнителей - проверяйте!" В остальных заседаниях СБ ООН этот рыжий блистал неподражаемо, уверен что и на этот раз не подведет

snamor 05 сентября 2018 | 18:51

idruker: Требовать доказать обвинения - это по-вашему кривляния.)))

idruker 05 сентября 2018 | 18:58

snamor: Ты бы не придуривался. Ты прекрасно знаешь что поведение Ермакова, Небензи, Захаровой, Лаврова и пр. это давно уже не про требование доказательств, а на любые доводы отвечать "где ваши доказательства?". Я уже не говорю о том, что в двусторонних отношениях действуют несколько иные принципы чем в суде.

snamor 05 сентября 2018 | 19:20

idruker: Уже пол года без доказательств обвиняют, а если суд решит, что Россия не виновата? Мей что судья?

lion64__2 05 сентября 2018 | 19:02

idruker: "Это будет рейтинговая трансляция .."
И что покажут? Бутылки с надписью на русском языке "Новичок", 0,5 л.??? Или остатки убитого кота? А в качестве главного доказательства вытащат из нафталина Борового и привезут на заседание?

andy66 05 сентября 2018 | 18:50

какой смысл проводить все эти заседания если у главного обвиняемого - право вето?

rabin_tagor 05 сентября 2018 | 19:05

andy66: именно для того, чтобы в конце концов отобрать у него это право вето.
этого права добился советский народ в кровопролитной и справедливой войне.
путин к этому праву никакого отношения не имеет.

mikr 05 сентября 2018 | 19:06

Политика британцев совершенно понятна. Солгавши первый раз, они лишили себя возможности выйти из этой грязной истории не потеряв лица. Поэтому им остается единственный выход - затягивать расследование до бесконечности. С этой целью они будут регулярно подбрасывать широкой общественности абсолютно нелепые обвинения в адрес России. И пока Россия будет каждый раз пытаться опровергать эту чушь, они будут выдвигать следующую. К сожалению в мире не существует независимого суда, который мог бы установить справедливость в подобных ситуациях. Поэтому, теоретически британцы могут продолжать лгать до бесконечности. Или до тех пор, пока остальному миру это не надоест, и британцев не пошлют на хер.

(комментарий скрыт)

aleks50 Алексей Клубников 05 сентября 2018 | 19:07

Да не одна портянка с копыт скреПоносной власти такому не поверит.

hagana 05 сентября 2018 | 19:11

Будем ждать очередной истерики Небензи ?

timwlad90 05 сентября 2018 | 19:25

Великобритания запросила проведения заседания Совбеза ООН по инциденту в СолсбериюЛондон отказался предоставлять Москве отпечатки пальцев подозреваемых в покушении на Скрипалей.
-----
Ну это будет типа как американцы трясли пробиркой с безобидным порошком стиральным порошком втюхивая ,что это мол оружие массового поражение добытое спецслужбами Великобритании в Ираке ,что дало повод бомбить Ирак.
То есть Англосаксы хотят провернуть Югославский иракский вариант в Сирии и на Украине.

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