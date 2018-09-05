Сегодня начались работы по укладке газопровода «Северный поток–2» в Финляндии – в Финском заливе

Специальное судно будет работать круглосуточно. В заявлении компании Норд-Стрим говорится, что все согласовано с транспортным агентством в Финляндии и пограничной службой этой страны. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод будут строить рядом с уже действующим.

Первый замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента США Дэвид Тесслер побывал с визитом в Берлине. Главной целью поездки американского дипломата стало обсуждение американской санкционной политики.

Главный эксперт Госдепартамента по торговым и экономическим санкциям Дэвид Тесслер провел переговоры в администрации канцлера, министерствах экономики и финансов, а также МИД ФРГ. Как предполагает издание «Хандельсблатт», среди обсуждаемых тем было и строительство газопровода «Северный поток 2». Промышленность Германии опасается, что санкции США затронут сделки с Россией. Прежде всего ограничение запланированных поставок газа могут привести к турбулентности в экономике ФРГ.

Немецкие дипломаты считают, что за вынесенные США санкции будет платить Германия. С их точки зрения, проблема усугубляется отсутствием надежных переговорщиков в администрации Трампа, на которых можно было бы положиться. Зигзаги в политике американского президента создают нервозность среди представителей немецкой промышленности. Кроме того, экономическая элита не уверена в стойкой позиции Ангелы Меркель. До сих пор канцлер ФРГ, однако, старалась выступать суверенно по отношению к США. Тем не менее, она не поддержала идею министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о новом «сбалансированном партнерстве» с Вашингтоном, которая была рассчитана также и на минимизацию рисков от санкционной политики.

Пока что все немецкие партнеры проекта «Северный поток 2» придерживаются своих обязательств. Руководство концерна «Юнипер» опровергло сообщения СМИ о намерении выйти из сделки. Однако представители промышленности ФРГ проявляют заметную неуверенность накануне запланированного на следующую неделю обсуждения санкционных мер в Вашингтоне. Тем не менее, никто в ФРГ не собирается быстро отказываться от «Северного потока 2». Прокладка труб уже начата, на строительство уже затрачено несколько миллиардов евро.

Канцлер и министр экономики ФРГ пока поддерживают строительство газопровода. Однако по оценкам наблюдателей, у правительства ФРГ нет эффективных мер для предотвращения санкций.