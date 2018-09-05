Дональд Трамп в первый год своего президентства был не способен и не хотел учиться управлению страной. Об этом говорится в книге об американском президенте, которую написал зам.главного редактора газеты «Вашингтон Пост».

Американское издание ссылается на опубликованную на его страницах выдержку из книги заместителя главного редактора газеты Джона Вудворта «Страх. Трамп в Белом доме», которая появится в магазинах к годовщине теракта 11 сентября. Автор рассказывает о телефонном разговоре, который состоялся между Трампом и министром обороны Мэттисом, которому президент приказал убить Асада после химической атаки правительственных сил в провинции Идлиб. Министр пообещал «заняться этим вопросом», однако тут же сказал старшему помощнику, что никаких действий по ликвидации дамасского диктатора принимать не стоит. «Мы будем действовать гораздо более взвешенно», сказал тогда Мэттис, и вскоре последовал массированный ракетный удар США по Сирии, — рассказывает Вудворт в своей книге. 450-страничное издание стало результатом сотен часов интервью, проведенных автором с высокопоставленными членами администрации Дональда Трампа, имена которых часто не называются, пишет Вашингтон пост. Со слов приближенных Трампа, в первый год своего президентского срока, он не понимал, как функционирует правительство страны и при этом не умел и не хотел учиться. Вудворт приводит слова Джона Мэттиса, который после непродуманного решения Трампа по Северной Корее, сгоряча заметил в сторону, что президент поступает, «как пятиклассник».

Книга Боба Вудворда должна выйти в свет 11-го сентября.