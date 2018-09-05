Фильм «Похищенные сокровища Европы» все-таки выйдет завтра в российский прокат

Минкульт готов выдать ему прокатное удостоверение. Это произошло после того, как прокатчики забили тревогу. Почему — «Эху Москвы» рассказал гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин.

Задержка с выдачей прокатного удостоверения была связана с необходимостью дополнительных консультаций с юристами, — пояснила «Эху Москвы» директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

По ее словам, целостность фильма нарушена не будет – завтра он может выйти в прокат.

На Западе подобных проблем не возникает, так как там в законе четко прописано, какие правила должны соблюдать авторы фильмов. Об этом «Эху Москвы» сказал режиссер-документалист Виталий Манский.

По его словам, логика российских властей по выдаче прокатных удостоверений лишена здравого смысла.