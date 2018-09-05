ФК «Ростов» пригрозил перенести матчи со своего домашнего стадиона из-за концерта музыканта Басты

Футбольный клуб «Ростов» пригрозил перенести матчи со своего домашнего стадиона «Ростов» из-за концерта музыканта Басты. Там полагают, что зрители повредят покрытие, и играть на арене будет невозможно.

Танцпол и сцена для концерта Басты, намеченного на 29 сентября, будут установлены непосредственно на газоне «Ростов Арены», построенной к Чемпионату мира. В клубе считают, что из-за этого покрытие будет полностью уничтожено, и футболистам придется до конца сезона выступать на стадионе «Олимп-2», который в три раза уступает по вместимости новой арене. Так уже было на стадионе Петровский в Петербурге, а также на «Уэмбли» в Лондоне, пояснили в клубе. В свою очередь репер Баста написал в своем Instagram, что опасения беспочвенны – арена предназначена для проведения массовых мероприятий. К тому же для защиты газона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие, поэтому концерт можно провести без ущерба для поля. Об этом же сообщили и в компании «Спорт-Ин», которая управляет стадионом. Руководство клуба эти доводы не убедили, ведь следующий матч состоится здесьуже через 8 дней после концерта. Но точку в этом вопросе, похоже, поставил президент клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц. Он также отметил, что восстановить поле в этот срок будет сложно, но впредь клуб все же будет играть на этом стадионе.

Местные власти ранее отмечали, что проведение концертов позволяет покрыть затраты на содержание «Ростов Арены», которые составляют около 330 миллионов рублей, напоминает РБК.