Руководство РФС просит УЕФА снять запрет на проведение международных матчей в северо-кавказском регионе

Руководство Российского футбольного союза просит УЕФА снять запрет на проведение международных матчей в северо-кавказском регионе.

Запрет в последний раз был продлен в 2013 году, хотя действовал и раньше. Махачкалинскому «Анжи» эпохи Сулеймана Керимова с Это'О и Роберто Карлосом в составе, приходилось играть в Москве, а тренироваться в Раменском. С тех пор клуб совершил головокружительное падение в таблице и приблизился к собственному банкротству, но молодежная команда получила право играть в Лиге УЕФА для своего возраста. Матч против израильского Маккаби должен пройти в Астрахани, но руководство РФС в лице Президента Александра Алаева обратилось в УЕФА с просьбой снять запрет, который сейчас выглядит анахронизмом. В регионе за эти пять лет прошло множество соревнований, в том числе и самого высокого международного уровня. По соседству, в Сочи состоялись Олимпийские Игры. К проблемам безопасности не было не единой претензии. Почему в том же Каспийске или Грозном нельзя проводить матчи – непонятно. Весьма вероятно это технический вопрос. За эти пять лет обращаться в Ньон не было никакой необходимости. Команды региона в Европе не играли и вот он требует решения.

В УЕФА пока не отреагировали на обращение из Российского футбольного союза.