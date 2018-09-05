Из Чечни, по некоторым данным, изгнаны родственники подростков, которые совершили серию нападений на полицейских

По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на местных жителей. По их данным, люди были вынуждены покинуть свои дома под давлением силовиков. Данная информация не соответствует действительности, — сказал в эфире «Эха Москвы» министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров.

Серия нападений на сотрудников правоохранительных органов была совершена в Чечне 20 августа. В атаках на силовиков участвовали подростки. Младшему было 11 лет, а старшему – 16. Недавно поступала информация о том, что в Чечне массово задерживают подростков, однако власти Чечни называли это профилактической работой.