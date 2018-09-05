Из Чечни, по некоторым данным, изгнаны родственники подростков, которые совершили серию нападений на полицейских
По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказский узел», ссылаясь на местных жителей. По их данным, люди были вынуждены покинуть свои дома под давлением силовиков. Данная информация не соответствует действительности, — сказал в эфире «Эха Москвы» министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров.
Серия нападений на сотрудников правоохранительных органов была совершена в Чечне 20 августа. В атаках на силовиков участвовали подростки. Младшему было 11 лет, а старшему – 16. Недавно поступала информация о том, что в Чечне массово задерживают подростков, однако власти Чечни называли это профилактической работой.
Комментарии7
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andrey_yrievich2702 05 сентября 2018 | 18:23
По некоторым данным - "хайли лаки"?
timwlad89 05 сентября 2018 | 18:24
Ну это бред собачий так как проблема решена на уровне общин .
Все материальные затраты по обеспечению семей силовиков пострадавшие при исполнении обязоностей берет на себя благотворительный фонд при образованный при главе Чеченской республики.
midnightblues 05 сентября 2018 | 18:45
timwlad89: То есть ты признаешь,что существующее в этой территории реальность есть дикость и в это должны вмешаться российские военные??
nestor199 05 сентября 2018 | 18:49
midnightblues: Для Вас это дико, но нохчи так живут. И это их право.
midnightblues 05 сентября 2018 | 18:52
nestor199: Почему-дико
Я считаю-что ставить меря на колени право всех нормальных этносов
eduard53 05 сентября 2018 | 18:35
От эт по-нашему, по фашистски ...
evgeny_biolog 05 сентября 2018 | 19:01
"Из Чечни, по некоторым данным, изгнаны родственники подростков"
А куда изгнаны, в Москву?