Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду экстремальных увлечений среди подростков
Ведомство уже приступило к разработке соответствующего законопроекта, — пишет «Российская газета».
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Ведомство уже приступило к разработке соответствующего законопроекта, — пишет «Российская газета».
Комментарии4
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starokozlovicky2gus 05 сентября 2018 | 18:22
Например, читать Есенина и Маяковского - опасное увлечение.
equus 05 сентября 2018 | 18:26
starokozlovicky2gus:
Вот-вот... Пусть уж тогда точно определят, что именно в рамках этого закона будет считаться "экстремальным увлечением", а что нет.
sasass 05 сентября 2018 | 18:29
Молодежь не закуешь в кандалы - у них мышление и свобода другая , чем у властвующих структур...
polikarpich 05 сентября 2018 | 18:37
Каратэ, что ли, опять запретят? Ничуть не удивлюсь.