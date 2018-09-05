Мосгорсуд оставил под арестом Алексея Навального
Ранее политик получил 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации акции под названием «забастовка избирателей». Она прошла в конце января в Москве и других городах. Навального тогда задержали, но отпустили без протокола. А 25 августа его задержали снова. В суде политик связал задержание и арест не с январской акцией протеста а митингами против пенсионной реформы, намеченными на воскресенье в Единый день голосования.
После решения судьи Мосгорсуда Юлии ПрИтулы политик подтвердил, что акции 9го сентября состоятся. Несмотря на то, что в подавляющем числе городов – в том числе Москве они не согласованы. В столице соратники Навального намерены выйти на Тверскую улицу. Решение суда защита намерена обжаловать.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
trans 05 сентября 2018 | 18:24
Путинский суд команду выполняет на раз-два.
fmsf FMSF 05 сентября 2018 | 18:37
Он виноват лишь тем, что хочется им ХАВАТЬ!
А эта гнида ПРИТУЛИЛАСЬ!
sir_sar 05 сентября 2018 | 18:37
Навальный, это кто?
И за что?