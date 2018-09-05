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18:12, 05 сентября 2018

На Урале минувшей ночью и утром произошли два землетрясения

Магнитуда первого составила 5.6, оно было наиболее сильным. Подземные толчки ощутили жители нескольких регионов.

Жители Катав-Ивановска, на который пришёлся эпицентр землетрясения, до сих пор приходят в себя. Люди вспоминают как среди ночи дома ходили ходуном, тряслась мебель, звенела посуда, у кого-то лопнули трубы под потолком. Тряхануло так, как никогда раньше, приводит слова одного из жителей челябинский портал 74.ru. В сообществе Подслушано Катав-Ивановск в соцсети В контакте публикуют фотографии, на которых трещины на стенах домов и в асфальте. Некоторые паникуют. Боже мой, снова началось, опять трясет. Что за ерунда? Почему дом трясётся? Кто-то призывает не верить слухам и пытается всех успокоить что ничего страшного не происходит. Но большинство людей напугано. Одна из очевидцев сказала, что происходило у неё в квартире.

Шесть многоквартирных домов пострадали в городе после землетрясения, позже сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального района. В жилых строениях трещины на перегородках и потолках. В центральной больнице во многих местах осыпалась штукатурка, тоже возникли трещины. Людей и персонал эвакуировали, рассказал вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров. По его словам оперативный штаб сейчас проверяет характер повреждений.

Всего природная стихия повредила 16 соцобъектов в Челябинской области уточнил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. Он уточнил, что землетрясение носило природный, а не техногенный характер. На работу предприятий природная стихия не повлияла. В Катав-Ивановске введён режим чрезвычайной ситуации. Занятия в нескольких школах отменили. Землетрясение произошло в 130ти километрах от Уфы, где жители были напуганы не меньше. Люди звонили в МЧС на экстренный номер 112, но трубку никто не брал, сообщает портал ufa1.ru. Звонки или сбрасывали или в ответ играла музыка. В региональном управлении ведомства позже сказали, что линия была перегружена и диспетчеры физически не успевали всем ответить. Тем уральцам, кто дозвониться всё же смог было рекомендовано встать в проём несущей стены или выйти из здания. Подземные толчки также ощущались в Свердловской области. На работу Белоярской атомной станции они не повлияли, сообщает ТАСС.

Учёные намерены за два дня обследовать район эпицентра землетрясения на Урале.

Комментарии

6

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novyrusich 05 сентября 2018 | 18:19

Второй толчок это так называемый афтершок. Будет еще несколько.
Так что жителям нужно подготовиться. Конечно афтершоки слабее основного удара, но если здание уже повреждено, то могут его добить.

maxcarev 05 сентября 2018 | 18:31

А как там хранилища с тысячами (если не миллионами) тонн жидких радиоактивных отходов в Озерске и т.п?
Озеро Карачай и речка Теча? Скажут, когда все население юга области облысеет и резко не сможет размножаться?

novyrusich 05 сентября 2018 | 18:41

maxcarev: Вопрос, конечно интересный.
По нормативам это хранилище должно 7 баллов по Рихтеру выдерживать или минимум 9 баллов по российской шкале MSK-64.
Но это в теории. да

andreykochnev 05 сентября 2018 | 18:26

без паники — что было, то было, напугать — напугало, что лично подтверждаю !!!

unprejudiced 05 сентября 2018 | 18:28

я думаю это рука госдепа или российской либеральной оппозиции

peresvet73 05 сентября 2018 | 19:23

Подземные испытания ЯО.

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