На Урале минувшей ночью и утром произошли два землетрясения

Магнитуда первого составила 5.6, оно было наиболее сильным. Подземные толчки ощутили жители нескольких регионов.

Жители Катав-Ивановска, на который пришёлся эпицентр землетрясения, до сих пор приходят в себя. Люди вспоминают как среди ночи дома ходили ходуном, тряслась мебель, звенела посуда, у кого-то лопнули трубы под потолком. Тряхануло так, как никогда раньше, приводит слова одного из жителей челябинский портал 74.ru. В сообществе Подслушано Катав-Ивановск в соцсети В контакте публикуют фотографии, на которых трещины на стенах домов и в асфальте. Некоторые паникуют. Боже мой, снова началось, опять трясет. Что за ерунда? Почему дом трясётся? Кто-то призывает не верить слухам и пытается всех успокоить что ничего страшного не происходит. Но большинство людей напугано. Одна из очевидцев сказала, что происходило у неё в квартире.

Шесть многоквартирных домов пострадали в городе после землетрясения, позже сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального района. В жилых строениях трещины на перегородках и потолках. В центральной больнице во многих местах осыпалась штукатурка, тоже возникли трещины. Людей и персонал эвакуировали, рассказал вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров. По его словам оперативный штаб сейчас проверяет характер повреждений.

Всего природная стихия повредила 16 соцобъектов в Челябинской области уточнил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. Он уточнил, что землетрясение носило природный, а не техногенный характер. На работу предприятий природная стихия не повлияла. В Катав-Ивановске введён режим чрезвычайной ситуации. Занятия в нескольких школах отменили. Землетрясение произошло в 130ти километрах от Уфы, где жители были напуганы не меньше. Люди звонили в МЧС на экстренный номер 112, но трубку никто не брал, сообщает портал ufa1.ru. Звонки или сбрасывали или в ответ играла музыка. В региональном управлении ведомства позже сказали, что линия была перегружена и диспетчеры физически не успевали всем ответить. Тем уральцам, кто дозвониться всё же смог было рекомендовано встать в проём несущей стены или выйти из здания. Подземные толчки также ощущались в Свердловской области. На работу Белоярской атомной станции они не повлияли, сообщает ТАСС.

Учёные намерены за два дня обследовать район эпицентра землетрясения на Урале.