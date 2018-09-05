Власти Великобритании считают, что к отравлению Скрипалей причастны сотрудники российской разведки

Обвинения по делу о покушении на экс-полковника ГРУ и его дочь предъявлены двум гражданам.

Великобритания назвала имена подозреваемых в химической атаке в Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов – граждане России, которые прилетели в страну 2 марта, а улетели 4-го – в день отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Правоохранители также считают, что имена мужчин – ненастоящие. Тем не менее, подлинными были их российские паспорта. Прокуратура распространила фотографии с документов, по которым подозреваемые прибыли в Великобританию. Мужчины – на вид им примерно по сорок лет – являются сотрудниками российской разведки – об их причастности к спецслужбам сказала премьер-министр страны Тереза Мэй.

По данным следствия, Петров и Боширов за день до покушения приезжали в Солсбери «для разведки» территории. В день отравления они попали в объективы камер в непосредсвтенной близости от дома Скрипалей. Полиция считает, что в этот момент они нанесли «Новичок» на ручку входной двери. Прокурор Сью Хэмминг отметила, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения россиянам. Перевод канала РБК.

Яд находился в емкости, имитирующей флакон духов Nina Ricci. Полиция подчеркнула, что речь идет о специально изготовленной таре. Позже жертвой отравления стала британка Дон Стерджес. В соседнем городе Эймсбери она нашла флакон, от которого, вероятно избавились подозреваемые и, подумав, что внутри находятся духи, распылила отравляющее вещество на себя.

Британия не собирается добиваться экстрадиции подозреваемых, так как не верит в то, что Россия выдаст своих граждан. Правоохранители получили Европейский ордер на арест.

Из-за произошедших событий временно поверенный в делах России в Великобритании был вызван в МИД этой страны. В свою очередь, британский посол в Москве посетил МИД России по собственной инициативе, где, как утверждается, с ним состоялась беседа.

Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. В эфире «Эха Москвы» она подчеркнула, что Россия по-прежнему открыта для диалога по этому вопросу.

Россия «ожидает начала совместных действий» с британской стороной в деле Скрипалей. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам М.Захаровой, Москва готова к конструктивному диалогу с Лондоном. «Мы ответили очередной попыткой начать диалог в плоскости контактов между правоохранительными органами. Это проявление достойного отношения в этой ситуации. Мы ожидаем начала совместных действий», — сказала она.

М.Захарова подчеркнула, что «надо начинать с того, чтобы мы получили официальную информацию от британской стороны, кто является подозреваемыми». «Все фамилии и фотографии, которые были приложены сегодня и опубликованы в СМИ ни о чем не говорят. Есть фотографии, имена и фамилии больше ничего. Ни номера паспортов, ни номера виз, ноль», — отметила она.

М.Захарова напомнила, что Москва «на протяжении полугода отправляла Лондону за эти месяцы просьбы предоставить хоть какую-то информацию». По ее словам, российское посольство «незамедлительно связывалось с британской стороной», как только в британской прессе появлялся материал, связанный с деталями дела об отравлении. «За полгода у британской стороны накопилась пачка запросов официальных от Москвы о начале взаимодействия. На сегодняшний момент по линии правоохранительных органов, дипломатических органов России ноль официальной информации было предоставлено», — сказала представитель МИД РФ.

Она добавила, что у российского посольства с британской стороной был контакт, в ходе которого на попытки российских дипломатов задать вопросы относительно опубликованной информации, Лондон «не дал никаких ответов». М.Захарова также рассказала, что отправляла личный комментарий корреспонденту BBC Стиву Розенбергу «сразу после того, как была опубликована британской стороной информация по фотографиям». В комментарии, отметила она, речь шла о том, что «Россия вновь предлагает британской стороне начать контакт по линии правоохранительных органов». В ответ, по словам М.Захаровой, С.Розенберг, в прямом эфире телеканала BBC «сказал, что Москва обвиняет Британию в информационных манипуляциях». «Это прямой подлог», — подчеркнула М.Захарова.

Сегодня прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове. Британская прокуратура опубликовала из фотографии и сообщила, что выпущены европейские ордеры на их арест.

В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия заявления Лондона о причастности в двух россиян к событиям в Солсбери и Эймсбери назвали «провокацией».

Британская сторона по-прежнему не предоставляет никаких доказательств по делу Скрипалей, — сказал «Эху Москвы» член международного комитета совета федерации Андрей Климов.

По его словам, международной изоляции России из-за новых обстоятельств этого дела нет и не будет, — считает сенатор.

Великобритания не запрашивает экстрадицию подозреваемых по делу Скрипалей, поскольку не доверяет российской правоохранительной системе, — сказала в эфире «Эха Москвы» профессор кафедры права Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

Обнародование имен россиян, подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей, означает очередную степень снижения российского авторитета, — сказал «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

Он напомнил, что из-за дела Скрипалей испортились не только отношения России и Великобритании, но и с другими странами.