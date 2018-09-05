Тверской суд Москвы арестовал бывшего гендиректора «Объединенной зерновой компании» по делу братьев Магомедовых
Сергей Поляков, как считает следствие, был соучастником похищения более 20-ти миллионов долларов компании при помощи фиктивных контрактов. Сам Поляков выразил готовность помогать следствию и просил не заключать его в изолятор, — передает «Интерфакс».
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы с марта находятся под стражей по делу о создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и крупной растрате.
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