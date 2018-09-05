Около 100 пассажиров почувствовали недомогание на рейсе авиакомпании Emirates из Дубая в Нью-Йорк
Самолет уже приземлился в аэропорту имени Кеннеди. Его отбуксировали к одному из терминалов. На воздушном судне введен режим карантина. Всего, по данным телекомпании СВS, на борту находится 500 человек. Источник телекомпании в правительственных структурах говорит, что речь не идет о теракте. Скорее всего, люди пострадали из-за некачественной пищи.
Комментарии1
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banyi4 05 сентября 2018 | 17:43
Новичок? ))) Хотя вряд ли, все запасы бритам ушли)