Британский посол посетил российский МИД в связи с делом Скрипалей

Об этом сообщили в дипломатической миссии в Москве. Ранее британский МИД вызвал к себе поверенного в делах России. Британская прокуратура объявила сегодня о том, что в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое россиян. Их имена (Александр Петров и Руслан Боширов) вполне могут быть вымышленными, — говорят в полиции.

В то же время, по словам премьер-министра страны Терезы Мэй, оба подозреваемых являются сотрудниками российской военной разведки – ГРУ. В британской полиции отмечают, что паспорта, которыми пользовались подозреваемые, являются подлинными. Для перевозки отравляющего вещества «Новичок» использовалась емкость, которая имитирует флакон духов от Нины Риччи.