Британский посол посетил российский МИД в связи с делом Скрипалей
Об этом сообщили в дипломатической миссии в Москве. Ранее британский МИД вызвал к себе поверенного в делах России. Британская прокуратура объявила сегодня о том, что в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь подозреваются двое россиян. Их имена (Александр Петров и Руслан Боширов) вполне могут быть вымышленными, — говорят в полиции.
В то же время, по словам премьер-министра страны Терезы Мэй, оба подозреваемых являются сотрудниками российской военной разведки – ГРУ. В британской полиции отмечают, что паспорта, которыми пользовались подозреваемые, являются подлинными. Для перевозки отравляющего вещества «Новичок» использовалась емкость, которая имитирует флакон духов от Нины Риччи.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 05 сентября 2018 | 17:32
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kottigr1 05 сентября 2018 | 17:35
putin2018: Надеюсь представитель российского МИД перед встречей не забыл припудрить носик аргентинской мукой ?
ЭТОНЕМЫВЫФСЕВРЕТИАВЫДОКАЖИТЕНАСТАМНЕТ...
dataan 05 сентября 2018 | 17:50
До чего ж потешные эти бритиши с делом Скрипалей :)))))))))))))
Уже весь мир обхохотался с этой дурыМэй. :))))))
haldey 05 сентября 2018 | 17:55
kottigr1: А что, флаконы Нины Риччи герметичные и гарантированно неразбиваемые?))) Перевозка боевого отравляющего вещества таким образом)))... собака на границе унюхала и сдохла, не успев даже тявкнуть, предупредить))) И они настолько герметичные, что даже после применения сохранили состав ОВ в течении... Посчитайте сами сколько, мне смешно))) считать под столом не хочется)))
Тут кто-нибудь помнит Армию, когда обкуривали противогазы учебным ОВ, химик тоже распылял из стеклянного флакона))))
piter_ug 05 сентября 2018 | 17:35
//Британский посол провел ...//
...порку расейского мида.
glotov 05 сентября 2018 | 17:37
"Их имена вполне могут быть вымышленными."
Скажу больше: все это дело может быть вымышленным.
dataan 05 сентября 2018 | 17:54
Бритиши уже не знают как вылезти из этого дерьма, ими же и наваленного. Естественно Россия никого не выдаст, потому что эти люди просто выдуманы бритишами. Их не в природе. Взяли как то двух случайных россиян, придумали им имена и вперед дальше смешить весь мир. :)))))))))))))))))
jblack2 05 сентября 2018 | 17:51
Жаль духи Пуазон уже есть у Диора, а то бы Нина Ричи непременно создала
парфюмерную линию с таким названием...