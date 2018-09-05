Все печи завода «Крымский титан», выбрасывающего вредные вещества, остановят к воскресенью

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что причиной аварии могли стать действия российских военных.

Вооруженные силы России в середине августа проводили тренировочные стрельбы вблизи химического завода, расположенного недалеко от города Армянскв Крыму. В результате в технологические емкости предприятия попали снаряды, что и привело к ухудшению экологической обстановки на севере полуострова. Такие данные украинскому Минобороны предоставила разведка. В министерстве также уверены в том, что в России пытаются скрыть масштаб проблемы. Между тем, накануне власти региона решили приостановить работу завода на две недели, а всех детей вывезти из города в санатории и лагеря.

Напомним, что выброс вредных веществ произошел на предприятии в ночь на 24 августа, об этом в соцсетях сообщили жители Армянска. Люди жаловались на головные боли, затрудненность дыхания, сообщали, что на листьях деревьев, заборах и крышах домов появился налет. Они также рассказывали журналистам, что в городе невозможно находиться, а на улицу нельзя выйти без маски.

Надзорные службы подтвердили превышение содержания в воздухе вредных веществ только накануне. Согласно выводам экспертов, источником выбросов стали испарения из кислотонакопителя завода. Власти уверяют, что здоровью местных жителей ничто не угрожает.